Cómo hacer la receta de las más ricas galletas de chocolate: con 3 ingredientes y en sartén

No hace falta ser un experto en la cocina. Con esta comida rápida, podés darte un gusto saludable, sin renunciar al sabor.
Si estás buscando recetas sencillas y deliciosas para preparar en casa, esta es una opción que te va a encantar. Con solo tres ingredientes fáciles de conseguir, vas a poder hacer unas galletas de chocolate perfectas, sin azúcar, sin gluten y en muy poco tiempo.
Esta comida es perfecta para aquellos momentos en que no tenés ganas de complicarte y solo querés disfrutar de algo rico. Las galletas de chocolate son un clásico en todas las casas, y lo mejor es que esta versión no requiere horno.
Estas galletas son ideales para compartir o comer en una tarde de antojo.
Ingredientes
- 1 plátano o una manzana roja.
- 2 cucharadas de cacao en polvo.
- 1 taza de harina de almendras.
No necesitas más que estos simples ingredientes para lograr unas galletitas deliciosas. El plátano o la manzana le darán ese toque de dulzura natural, sin necesidad de azúcar añadida. Y la harina de almendras, además de darle una textura especial, es ideal si seguís una dieta sin gluten.
Paso a paso para hacer esta receta
Primero, hacé puré la fruta elegida. Podes usar un un tenedor o procesador.
Agregar las dos cucharadas de cacao en polvo. Revolvé bien para que se mezcle con el pure frutal hasta obtener una pasta homogénea.
Luego, incorporá la harina de almendras. Si no conseguís esta harina, podés moler almendras o reemplazarla por avena molida.
Armá pequeñas bolitas de masa y, si querés, podés usar un tenedor o un pisapapas para darles una forma bonita. Si no querés que se pegue, apenas rocialo con un poco de aceite o agua.
Colocá las bolitas de masa sobre un plato o charola con papel manteca y aplánalas un poco con las manos o el tenedor.
Modos de cocinar estas galletitas
En sartén: Poné un poco de papel encerado en la sartén y coloca las bolitas. Tapá la sartén y cociná a fuego bajo durante 6 a 8 minutos. Si aún no están cocidas, dejalas unos minutos más.
En horno microondas: Colocalas en un plato con papel manteca y cocinalas por 1 minuto a 600 watts.
En horno o air fryer: Cocinalas a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que se vean doraditas.