Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 26 al 31 de mayo

Organizar las comidas de la semana puede ser mucho más fácil cuando elegís recetas simples, rendidoras y con pocos ingredientes. Para el período del 25 al 31 de mayo, la propuesta combina platos caseros, saludables y opciones rápidas que permiten resolver cada día sin pasar horas en la cocina.

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Además, esta semana incluye el 25 de Mayo , una fecha patria muy importante en Argentina. Por eso, dentro de las recetas aparece una opción típica de comida criolla para celebrar sin gastar demasiado y manteniendo vivas las tradiciones argentinas.

Con una buena selección de ingredientes , estas recetas ayudan a mantener una alimentación variada y práctica. La idea es lograr una comida casera rica y equilibrada durante toda la semana.

Una de las recetas más prácticas de comida casera.

Ingredientes: papas, cebolla, huevos y aceite.

Paso a paso: cociná las papas con cebolla, agregá huevo batido y dorá en sartén. Pocos ingredientes, gran comida.

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Martes: Arroz con verduras y pollo

Dentro de las recetas saludables, esta comida es ideal.

Ingredientes: arroz, pechuga de pollo, zanahoria, cebolla y aceite.

Paso a paso: cociná el arroz y salteá el pollo con verduras. Integrá todos los ingredientes y serví caliente.

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Miércoles: Ensalada completa de lentejas

Estas recetas permiten una comida nutritiva y rápida.

Ingredientes: lentejas cocidas, tomate, huevo, cebolla y aceite.

Paso a paso: mezclá todos los ingredientes y condimentá. Una opción fresca y rendidora.

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Jueves: Fideos con salsa casera

Una de las recetas más clásicas de comida simple.

Ingredientes: fideos, tomate, ajo, aceite y queso rallado.

Paso a paso: prepará una salsa rápida con tomate y ajo, mezclá con los fideos y serví caliente.

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Viernes: Hamburguesas de lentejas

Ingredientes: lentejas cocidas, huevo, cebolla, avena y condimentos.

Paso a paso: mezclá todos los ingredientes, formá hamburguesas y doralas en sartén.

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Opciones para el fin de semana

El sábado 30 y domingo 31 podés reutilizar ingredientes de la semana para crear nuevas recetas como tartas, pizzas caseras, empanadas o salteados rápidos. La idea es mantener una comida práctica y rica sin desperdiciar alimentos.

Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede resolver toda una semana de comida casera, saludable y rendidora, incluso durante fechas especiales como el 25 de Mayo.