Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 26 al 31 de mayo

Organizar las comidas de la semana puede ser mucho más fácil cuando elegís recetas simples, rendidoras y con pocos ingredientes. Para el período del 25 al 31 de mayo, la propuesta combina platos caseros, saludables y opciones rápidas que permiten resolver cada día sin pasar horas en la cocina.
Además, esta semana incluye el 25 de Mayo, una fecha patria muy importante en Argentina. Por eso, dentro de las recetas aparece una opción típica de comida criolla para celebrar sin gastar demasiado y manteniendo vivas las tradiciones argentinas.
Con una buena selección de ingredientes, estas recetas ayudan a mantener una alimentación variada y práctica. La idea es lograr una comida casera rica y equilibrada durante toda la semana.
Lunes: Tortilla de papa y cebolla
Una de las recetas más prácticas de comida casera.
Ingredientes: papas, cebolla, huevos y aceite.
Paso a paso: cociná las papas con cebolla, agregá huevo batido y dorá en sartén. Pocos ingredientes, gran comida.
Martes: Arroz con verduras y pollo
Dentro de las recetas saludables, esta comida es ideal.
Ingredientes: arroz, pechuga de pollo, zanahoria, cebolla y aceite.
Paso a paso: cociná el arroz y salteá el pollo con verduras. Integrá todos los ingredientes y serví caliente.
Miércoles: Ensalada completa de lentejas
Estas recetas permiten una comida nutritiva y rápida.
Ingredientes: lentejas cocidas, tomate, huevo, cebolla y aceite.
Paso a paso: mezclá todos los ingredientes y condimentá. Una opción fresca y rendidora.
Jueves: Fideos con salsa casera
Una de las recetas más clásicas de comida simple.
Ingredientes: fideos, tomate, ajo, aceite y queso rallado.
Paso a paso: prepará una salsa rápida con tomate y ajo, mezclá con los fideos y serví caliente.
Viernes: Hamburguesas de lentejas
Ingredientes: lentejas cocidas, huevo, cebolla, avena y condimentos.
Paso a paso: mezclá todos los ingredientes, formá hamburguesas y doralas en sartén.
Opciones para el fin de semana
El sábado 30 y domingo 31 podés reutilizar ingredientes de la semana para crear nuevas recetas como tartas, pizzas caseras, empanadas o salteados rápidos. La idea es mantener una comida práctica y rica sin desperdiciar alimentos.
Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede resolver toda una semana de comida casera, saludable y rendidora, incluso durante fechas especiales como el 25 de Mayo.