Cómo hacer la receta de los aros de cebollas: el ingrediente secreto le da un sabor único

Esta receta te dará los motivos suficientes para elegir esta comida en cualquier momento de hambre y antojo.

Los aros de cebollas son perfectos para cualquier picada.

Los aros de cebollas son una receta ideal para una picada con amigos o para disfrutar de entrada entre varias personas. Aprender a prepararlos no es nada complicado y con un ingrediente secreto pueden quedar súper crocantes para hacer mayor la explosión de sabor.

Este platillo está entre los acompañamientos más habituales de las comidas rápidas y no es de extrañar porque son irresistibles. En nuestra receta, explicamos cómo conseguir que queden muy crujientes y deliciosos de forma sencilla.

Recetas Los aros de cebollas son perfectos para cualquier picada. Web

El secreto para conseguir que nuestros aritos queden muy crujientes y no se ablanden es hacer un rebozado triple: primero, pasaremos la cebolla por harina, luego por una mezcla de huevos y leche y luego, por pan rallado. De esta manera, conseguiremos que queden irresistiblemente crujientes, que no se ablanden tras la fritura y que el rebozado se mantenga pegadito.

Ingredientes: 2 cebollas grandes.

1 taza de harina.

1/2 cucharadita de levadura química.

1/2 cucharadita de pimentón dulce.

1 cucharadita de sal.

1 huevo.

1 taza de pan rallado.

Aceite para freír.

para freír. Ingrediente secreto: 1/2 cucharadita de pimienta negra. Recetas Los aros de cebollas son perfectos para cualquier picada. Web Paso a paso de los aros de cebolla Primero, hay que pelar las cebollas y cortarlas en rodajas de aproximadamente 1 cm de grosor. Luego, separar los aros con cuidado para que no se rompan o se desarmen. En un bowl mezclar la harina, la levadura química, el pimentón, la sal y la pimienta negra. En otro recipiente hay que batir el huevo con la leche. En un tercer bowl, colocar el pan rallado. Pasar los aros de cebolla por la harina, luego por la mezcla de huevo y leche, y finalmente por el pan rallado. Este paso se debe hacer con cada aro, asegurándose de que estén bien cubiertos por el rebozado para que luego queden bien crocantes. Una vez hecho esto, hay que calentar el aceite en una sartén profunda a fuego medio-alto y freír por tandas durante 2-3 minutos por cada lado, hasta que estén dorados. Finalmente, hay que escurrir el exceso de aceite con un papel absorbente y servir los aros de cebolla calientes con tu salsa favorita (o aderezo) para disfrutar.