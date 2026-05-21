Cómo hacer la receta de los aros de cebollas: el ingrediente secreto le da un sabor único

Los aros de cebollas son una receta ideal para una picada con amigos o para disfrutar de entrada entre varias personas. Aprender a prepararlos no es nada complicado y con un ingrediente secreto pueden quedar súper crocantes para hacer mayor la explosión de sabor.
Este platillo está entre los acompañamientos más habituales de las comidas rápidas y no es de extrañar porque son irresistibles. En nuestra receta, explicamos cómo conseguir que queden muy crujientes y deliciosos de forma sencilla.
El secreto para conseguir que nuestros aritos queden muy crujientes y no se ablanden es hacer un rebozado triple: primero, pasaremos la cebolla por harina, luego por una mezcla de huevos y leche y luego, por pan rallado. De esta manera, conseguiremos que queden irresistiblemente crujientes, que no se ablanden tras la fritura y que el rebozado se mantenga pegadito.