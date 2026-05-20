Cómo hacer cubanitos rellenos: la receta con tapas de empanadas que podes implementar para ver el Mundial

Los cubanitos criollos de dulce de leche son la versión argentina del clásico dulce enrollado: crocantes por fuera, con relleno untuoso por dentro. Esta receta propone usar tapas de empanada caseras para lograr textura y sabor auténticos.
Las reuniones para ver los partidos del Mundial 2026 son la excusa perfecta para comer estas delicias caseras.
Los cubanitos criollos de dulce de leche son la versión argentina del clásico dulce enrollado: crocantes por fuera, con relleno untuoso por dentro. Esta receta propone usar tapas de empanada caseras para lograr textura y sabor auténticos.
Esta preparación viene bien para cualquier momento, ya que es sencilla y rápida de hacer. Es el acompañante ideal para la merienda o para preparar con chicos. También puede ser el cierre de la cena de eventos importantes, como por ejemplo, los partidos argentinos del Mundial 2026.
Para las tapas caseras:
Para el relleno: