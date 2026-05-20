Cómo hacer cubanitos rellenos: la receta con tapas de empanadas que podes implementar para ver el Mundial

Los cubanitos criollos de dulce de leche son la versión argentina del clásico dulce enrollado: crocantes por fuera, con relleno untuoso por dentro. Esta receta propone usar tapas de empanada caseras para lograr textura y sabor auténticos.

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Esta preparación viene bien para cualquier momento, ya que es sencilla y rápida de hacer. Es el acompañante ideal para la merienda o para preparar con chicos. También puede ser el cierre de la cena de eventos importantes, como por ejemplo, los partidos argentinos del Mundial 2026.