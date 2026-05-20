20 de mayo de 2026 - 09:08

Cómo hacer cubanitos rellenos: la receta con tapas de empanadas que podes implementar para ver el Mundial

Las reuniones para ver los partidos del Mundial 2026 son la excusa perfecta para comer estas delicias caseras.

Esta es una de las recetas que vienen bien con todo, a cualquier momento.

Esta es una de las recetas que vienen bien con todo, a cualquier momento.

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Por Alejo Zanabria

Los cubanitos criollos de dulce de leche son la versión argentina del clásico dulce enrollado: crocantes por fuera, con relleno untuoso por dentro. Esta receta propone usar tapas de empanada caseras para lograr textura y sabor auténticos.

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Esta preparación viene bien para cualquier momento, ya que es sencilla y rápida de hacer. Es el acompañante ideal para la merienda o para preparar con chicos. También puede ser el cierre de la cena de eventos importantes, como por ejemplo, los partidos argentinos del Mundial 2026.

Embed - Cubanitos criollos de dulce de leche | Con tapas de empanada caseras #CubanitosDeDulceDeLeche

ingredientes

Para las tapas caseras:

  • Harina.
  • Sal.
  • Grasa o manteca.

Para el relleno:

  • Dulce de leche o crema pastelera.
  • Frutos secos, cacao o chips - opcional-.
  • Baño de chocolate - opcional-.
Recetas
Esta es una de las recetas que vienen bien con todo, a cualquier momento.

Esta es una de las recetas que vienen bien con todo, a cualquier momento.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Para hacer las tapas, mezclá harina, sal, grasa o manteca y agua hasta obtener una masa lisa. Estirá y cortá discos de 10 centímetros. Para el relleno, necesitás un buen dulce de leche repostero; si preferís, mezclalo con queso crema para una versión más suave.
  2. Para el armado, colocá una cucharadita generosa de dulce en el borde del disco y enrollá apretando bien para que no se escape el relleno.
  3. Pincelá con huevo batido para que queden dorados. Si querés, espolvoreá azúcar o canela antes de hornear.
  4. Horneá por 12 minutos a 180 grados hasta que estén dorados y crujientes.
  5. Si preferís fritos, freí los cilindros en aceite caliente hasta que tomen color dorado. Los cubanitos criollos admiten variantes: con nueces picadas, con cacao o bañados en chocolate. Conservalos en lata para que mantengan la crocancia varias jornadas y siguen siendo un éxito en reuniones familiares.

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