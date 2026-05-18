18 de mayo de 2026 - 10:54

3 recetas patrias fáciles para celebrar el 25 de Mayo sin gastar de más

Estas recetas de comida patria con pocos ingredientes son ideales para celebrar el 25 de Mayo sin gastar demasiado.

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Por Ignacio Alvarado

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Sin embargo, en un contexto donde muchas familias buscan cuidar el bolsillo, aparecen opciones de recetas económicas que permiten celebrar sin resignar sabor. Con pocos ingredientes, es posible preparar una buena comida criolla y mantener vivas las tradiciones argentinas sin gastar de más.

Además de ser rendidoras, estas recetas tienen otra ventaja: utilizan ingredientes simples que suelen encontrarse fácilmente en cualquier cocina. Así, la comida patria se vuelve mucho más accesible para todos.

Locro rápido y económico

Dentro de las recetas tradicionales, el locro sigue siendo uno de los platos más elegidos.

Ingredientes para 6 porciones: 500 g de maíz blanco, 300 g de porotos, 400 g de zapallo, 300 g de carne económica, 1 chorizo, cebolla y condimentos.

Paso a paso: remojá el maíz y los porotos desde la noche anterior. Cociná todos los ingredientes lentamente hasta lograr una textura cremosa. Esta comida rinde mucho y es perfecta para reuniones familiares.

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Pastelitos caseros

Estas recetas dulces son un clásico de la comida patria.

Ingredientes: tapas de empanadas, dulce de membrillo, azúcar y agua.

Paso a paso: armá los pastelitos, cocinalos y pincelalos con almíbar. Con pocos ingredientes, obtenés una comida dulce ideal para acompañar el mate.

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Tortas fritas tradicionales

Entre las recetas argentinas más populares aparecen las clásicas tortas fritas.

Ingredientes: 500 g de harina, agua, grasa o aceite y sal.

Paso a paso: mezclá todos los ingredientes, formá discos y freí hasta dorar.

Estas recetas demuestran que la mejor comida patria puede prepararse con pocos ingredientes y mucho sabor argentino.

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