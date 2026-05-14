Cómo hacer la receta de los muffins de calabaza y cacao que sirve para darse un gustito diferente

Con algunos ingredientes y el sabor del chocolate, se puede hacer una bandeja enorme de muffins para compartir.
La calabaza tiene un sinfín de versiones: en cremas, purés, asadas, glaseadas o hasta en salsas. Tenemos la suerte de que viene bien con todo, incluso en un postre para comer solo o en compañia, como son los muffins con sabor a chocolate.
Estos muffins son muy fáciles de preparar, no necesitan batidora sofisticada ni técnicas raras, y resultan ideales para aprovechar la calabaza cocida que ya tengas por la heladera. Si no quieres comértelas todas de golpe como nos pasó a nosotros, las podemos congelar.
Recetas
Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.
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Ingredientes
- 3 cucharadas de cacao en polvo.
- ½ taza de harina de avena.
- ½ taza de harina de arroz.
- 1 cucharada de levadura tipo Royal.
- 1 cucharada de bicarbonato.
- ½ cucharadita de vainilla en polvo.
- 1 cucharada de canela.
- 80 g de chocolate negro troceado.
- Una pizca de sal
- 300 g de puré de calabaza.
- 2 huevos.
- 110 g de azúcar de coco.
- 110 g de aceite de oliva.
- 2 cucharadas de miel.
Recetas
Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.
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Paso a paso para hacer esta receta
- Calentar el horno a 170 ºC.
- Preparar un molde engrasándolo ligeramente o colocar moldes de papel.
- En un bol, mezclar todos los ingredientes secos excepto el chocolate.
- En un bol grande, batir los ingredientes húmedos hasta que queden bien integrados.
- Añadir los ingredientes secos al bol de los húmedos, incorporar el chocolate y mezclar con una espátula hasta obtener una masa homogénea.
- Repartir la mezcla en el molde, sin llenar los moldes hasta arriba.
- Hornear unos 20 minutos, o hasta que estén doradas y al pinchar con un palillo o un cuchillo salga limpio.
- Sacar del horno y dejar enfriar.