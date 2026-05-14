14 de mayo de 2026 - 11:19

Cómo hacer la receta de los muffins de calabaza y cacao que sirve para darse un gustito diferente

Con algunos ingredientes y el sabor del chocolate, se puede hacer una bandeja enorme de muffins para compartir.

Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.

Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.

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Por Alejo Zanabria

La calabaza tiene un sinfín de versiones: en cremas, purés, asadas, glaseadas o hasta en salsas. Tenemos la suerte de que viene bien con todo, incluso en un postre para comer solo o en compañia, como son los muffins con sabor a chocolate.

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Estos muffins son muy fáciles de preparar, no necesitan batidora sofisticada ni técnicas raras, y resultan ideales para aprovechar la calabaza cocida que ya tengas por la heladera. Si no quieres comértelas todas de golpe como nos pasó a nosotros, las podemos congelar.

Recetas
Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.

Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de cacao en polvo.
  • ½ taza de harina de avena.
  • ½ taza de harina de arroz.
  • 1 cucharada de levadura tipo Royal.
  • 1 cucharada de bicarbonato.
  • ½ cucharadita de vainilla en polvo.
  • 1 cucharada de canela.
  • 80 g de chocolate negro troceado.
  • Una pizca de sal
  • 300 g de puré de calabaza.
  • 2 huevos.
  • 110 g de azúcar de coco.
  • 110 g de aceite de oliva.
  • 2 cucharadas de miel.
Recetas
Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.

Estos muffins son ideales para aprovechar la calabaza en su totalidad.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Calentar el horno a 170 ºC.
  2. Preparar un molde engrasándolo ligeramente o colocar moldes de papel.
  3. En un bol, mezclar todos los ingredientes secos excepto el chocolate.
  4. En un bol grande, batir los ingredientes húmedos hasta que queden bien integrados.
  5. Añadir los ingredientes secos al bol de los húmedos, incorporar el chocolate y mezclar con una espátula hasta obtener una masa homogénea.
  6. Repartir la mezcla en el molde, sin llenar los moldes hasta arriba.
  7. Hornear unos 20 minutos, o hasta que estén doradas y al pinchar con un palillo o un cuchillo salga limpio.
  8. Sacar del horno y dejar enfriar.

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