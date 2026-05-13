Ni pollo ni atún: las 3 recetas proteicas que ayudan a ganar masa muscular y son tendencia

Cuando se habla de alimentación para ganar músculo, muchas personas piensan automáticamente en pollo o atún. Sin embargo, nuevas recetas de comida proteica comenzaron a ganar popularidad gracias a sus buenos aportes nutricionales, sus pocos ingredientes y la facilidad para prepararlas en casa.

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 11 al 17 de mayo

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Estas recetas se volvieron tendencia porque combinan proteínas, saciedad y practicidad. Además, permiten variar la comida diaria sin caer siempre en las mismas opciones. Con pocos ingredientes , se pueden lograr platos ideales para quienes entrenan o buscan mejorar su alimentación.

Otro punto clave es que estas recetas utilizan ingredientes accesibles y fáciles de conseguir. Así, la comida saludable deja de ser complicada y pasa a integrarse naturalmente en la rutina.

Una de las recetas proteicas más virales del momento.

Ingredientes: 200 g de lentejas cocidas, 2 huevos, 50 g de queso rallado, sal y pimienta.

Paso a paso: procesá las lentejas y mezclalas con el resto de los ingredientes. Cociná en sartén hasta dorar. Esta comida aporta proteínas vegetales y mucha saciedad.

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Hamburguesas de garbanzos

Dentro de las recetas saludables, esta comida es una de las más completas.

Ingredientes: 250 g de garbanzos cocidos, 1 huevo, ajo, perejil y sal.

Paso a paso: pisá los garbanzos, mezclá todos los ingredientes y formá hamburguesas. Cocinalas en sartén hasta dorar bien.

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Revuelto de ricota y espinaca

Estas recetas son ideales para una comida rápida y rica en proteínas.

Ingredientes: 200 g de ricota, 1 taza de espinaca, 2 huevos, sal y nuez moscada.

Paso a paso: salteá la espinaca y agregá el resto de los ingredientes. Cociná revolviendo hasta integrar bien.

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Además de aportar proteínas, estas recetas ayudan a mantener energía y saciedad durante más tiempo. La combinación de buenos ingredientes permite que la comida sea equilibrada y fácil de incorporar en cualquier momento del día.

Estas recetas demuestran que no hace falta recurrir siempre al pollo o al atún para sumar proteínas. Con pocos ingredientes, podés preparar una comida rica, casera y perfecta para acompañar objetivos de entrenamiento y masa muscular.