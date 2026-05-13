13 de mayo de 2026 - 08:20

Ni pollo ni atún: las 3 recetas proteicas que ayudan a ganar masa muscular y son tendencia

Estas recetas de comida proteica con pocos ingredientes son tendencia porque ayudan a ganar masa muscular de forma simple y casera.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan un postre saludable.

Cómo hacer flan keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina
que comer esta semana: 5 recetas faciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 11 al 17 de mayo

Qué comer esta semana: 5 recetas fáciles, saludables y con pocos ingredientes para hacer del 11 al 17 de mayo

Estas recetas se volvieron tendencia porque combinan proteínas, saciedad y practicidad. Además, permiten variar la comida diaria sin caer siempre en las mismas opciones. Con pocos ingredientes, se pueden lograr platos ideales para quienes entrenan o buscan mejorar su alimentación.

Otro punto clave es que estas recetas utilizan ingredientes accesibles y fáciles de conseguir. Así, la comida saludable deja de ser complicada y pasa a integrarse naturalmente en la rutina.

Tortilla de lentejas y queso

Una de las recetas proteicas más virales del momento.

Ingredientes: 200 g de lentejas cocidas, 2 huevos, 50 g de queso rallado, sal y pimienta.

Paso a paso: procesá las lentejas y mezclalas con el resto de los ingredientes. Cociná en sartén hasta dorar. Esta comida aporta proteínas vegetales y mucha saciedad.

image

Hamburguesas de garbanzos

Dentro de las recetas saludables, esta comida es una de las más completas.

Ingredientes: 250 g de garbanzos cocidos, 1 huevo, ajo, perejil y sal.

Paso a paso: pisá los garbanzos, mezclá todos los ingredientes y formá hamburguesas. Cocinalas en sartén hasta dorar bien.

image

Revuelto de ricota y espinaca

Estas recetas son ideales para una comida rápida y rica en proteínas.

Ingredientes: 200 g de ricota, 1 taza de espinaca, 2 huevos, sal y nuez moscada.

Paso a paso: salteá la espinaca y agregá el resto de los ingredientes. Cociná revolviendo hasta integrar bien.

image

Además de aportar proteínas, estas recetas ayudan a mantener energía y saciedad durante más tiempo. La combinación de buenos ingredientes permite que la comida sea equilibrada y fácil de incorporar en cualquier momento del día.

Estas recetas demuestran que no hace falta recurrir siempre al pollo o al atún para sumar proteínas. Con pocos ingredientes, podés preparar una comida rica, casera y perfecta para acompañar objetivos de entrenamiento y masa muscular.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este pan de zanahoria sin gluten es de las recetas más elegidas para cuidar la alimentación.

Cómo hacer el más rico pan de zanahoria: receta sin gluten de solo 3 pasos y sin horno

que comer el fin de semana: 4 recetas llenadoras, para compartir y con pocos ingredientes para el 9 y 10 de mayo

Qué comer el fin de semana: 4 recetas llenadoras, para compartir y con pocos ingredientes para el 9 y 10 de mayo

Esta es una de las recetas que mejor vienen en los días de frío.

Así se hace el guiso de lentejas más rico del mundo: un plato fácil, casero y delicioso

Esta receta es perfecta para disfrutar de un rico postre en familia o con amigos.

Cómo hacer el postre sin harina más rico y fácil: en 1 minuto y con pocos ingredientes