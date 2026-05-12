Cómo hacer flan keto en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina

Para las personas que aman las recetas de comidas dulces - o postres- pero sin azúcar, este flan keto es una opción perfecta. Lleva solo cuatro ingredientes, es fácil de preparar y podés disfrutarlo incluso si seguís una dieta cetogénica.
Un postre clásico, pero en versión saludable y sin azúcar. Esta receta es ideal para quienes siguen una alimentación baja en carbohidratos.
Para las personas que aman las recetas de comidas dulces - o postres- pero sin azúcar, este flan keto es una opción perfecta. Lleva solo cuatro ingredientes, es fácil de preparar y podés disfrutarlo incluso si seguís una dieta cetogénica.
En esta selección de recetas con pocos ingredientes ideales para el día a día, este flan se destaca por ser rápido, liviano y delicioso.
1/2 taza de alulosa o eritritol (la alulosa carameliza mejor).
1 y 1/2 tazas de leche entera.
3 huevos + 1 yema extra.
1/4 taza de agua.
Este flan keto es ideal para quienes siguen una dieta low carb, sin azúcar ni harinas, pero no quieren resignar el placer de un buen postre. La clave está en usar alulosa o eritritol, que permiten disfrutar de un dulzor equilibrado sin romper la cetosis.