30 de abril de 2026 - 09:57

Crumble de manzana sin nada de harina: la opción más saludable para disfrutar al máximo de un postre

Se trata de una técnica de horneado que resalta el dulzor natural sin usar azúcares refinados y que dan como resultado un rico postre.

Esta es la receta para aprovechar las manzanas y comer un postre sin harina.

Esta es la receta para aprovechar las manzanas y comer un postre sin harina.

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Por Alejo Zanabria

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En esta versión, sustituimos la clásica cobertura de harina y manteca por una mezcla de avena, nueces y aceite de coco, logrando un crumble de manzana saludable que mantiene un índice glucémico controlado. Esta preparación no solo es una opción ideal para el cierre de una cena otoñal, sino que se alinea con los estándares de una alimentación balanceada que promueve el consumo de frutos de cercanía.

Recetas
Esta es la receta para aprovechar las manzanas y comer un postre sin harina.

Esta es la receta para aprovechar las manzanas y comer un postre sin harina.

Ingredientes

  • 5 manzanas.
  • Un chorrito de jugo de limón.
  • 250 gramos de avena.
  • Nueces picadas- un puñado- .
  • Aceite de coco a elección.
  • Manteca.
Recetas
Esta es la receta para aprovechar las manzanas y comer un postre sin harina.

Esta es la receta para aprovechar las manzanas y comer un postre sin harina.

Paso a paso para hacer la receta

  1. Mezclar los secos con una grasa insaturada hasta lograr una consistencia granulosa; esto garantiza que tu crumble de manzana saludable tenga ese contraste crujiente tan buscado.
  2. Precalentar el horno a 180 grados.
  3. Pelar y cortar las manzanas en cubos medianos. Colocarlas en un molde para hornear y rociar con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
  4. En un bol grande, mezclar los secos con un poco de manteca cortada en cubos pequeños y usar las manos o un tenedor para desmenuzar hasta que la mezcla se asemeje a migas gruesas.
  5. Se añade la avena y las nueces picadas a la mezcla para darle más textura.
  6. Esparcir uniformemente la mezcla de harina y manteca sobre las manzanas en el molde.
  7. Hornear durante 35 minutos o hasta que la cobertura esté dorada y crujiente.
  8. Dejar enfriar ligeramente antes de servir. Disfrutarlo solo o con una bocha de helado de vainilla.

Este crumble de manzana saludable se conserva perfectamente en heladera por 72 horas y es una excelente opción de re-styling culinario para aprovechar aquellas manzanas que han perdido firmeza pero conservan todo su sabor, promoviendo así una cocina sustentable y de residuo cero.

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