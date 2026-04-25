Crumble Cookies aptas para celíacos: la fácil receta sin TACC que es viral y se hace en 9 minutos

Con pocos ingredientes y en solo 5 pocos pasos, podrás hacer estas galletas aptas para que coman todos.

Con esta receta viral podrás comer sin culpa y cuidando la alimentación.

En redes sociales hay espacio para todo: bailes, tips de moda y, cómo no, recetas que se vuelven furor. En los últimos meses, una preparación conquistó a quienes buscan opciones dulces libres de gluten: las Crumble Cookies para celíacos, perfectas para disfrutar sin restricciones.

Detrás de esta tendencia está la influencer argentina @celiacaenproceso, que compartió una receta apta para celíacos que rápidamente se replicó en cientos de cocinas. Su secreto es lograr el mismo sabor y textura que una cookie tradicional, pero usando harinas alternativas.

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Además, se trata de una propuesta accesible, con ingredientes fáciles de conseguir en dietéticas o supermercados locales. Crocantes por fuera y tiernas en el centro, estas cookies son ideales para acompañar un café, una chocolatada o incluso regalar en una tarde con amigos.

Ingredientes La clave de esta receta está en la mezcla de harinas libres de gluten, que reemplaza a la de trigo común y le da una textura única. Para lograrlo, se usa un mix de:

Almidón de mandioca.

Harina de arroz.

Trigo sarraceno. Recetas Con esta receta viral podrás comer sin culpa y cuidando la alimentación. Web Paso a paso de la receta viral sin TACC Mezclar la manteca blanda, azúcar de coco, tahini y sirope hasta integrar. Agregar el huevo y batir hasta que la preparación aclare. En un bol aparte, tamizar harinas, almidón, sal y polvo de hornear. Incorporar a la mezcla húmeda y unir bien. Llevar la masa a la heladera por un mínimo de 4 horas (ideal de un día para otro). Precalentar el horno a 180 °C. Con una cuchara de helado formar bolitas de masa y colocarlas separadas en una bandeja. Hornear 9 minutos: los bordes deben quedar dorados y el centro levemente blando. Ese es el punto perfecto.