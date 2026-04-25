Crumble Cookies aptas para celíacos: la fácil receta sin TACC que es viral y se hace en 9 minutos

En redes sociales hay espacio para todo: bailes, tips de moda y, cómo no, recetas que se vuelven furor. En los últimos meses, una preparación conquistó a quienes buscan opciones dulces libres de gluten: las Crumble Cookies para celíacos, perfectas para disfrutar sin restricciones.
Detrás de esta tendencia está la influencer argentina @celiacaenproceso, que compartió una receta apta para celíacos que rápidamente se replicó en cientos de cocinas. Su secreto es lograr el mismo sabor y textura que una cookie tradicional, pero usando harinas alternativas.
Además, se trata de una propuesta accesible, con ingredientes fáciles de conseguir en dietéticas o supermercados locales. Crocantes por fuera y tiernas en el centro, estas cookies son ideales para acompañar un café, una chocolatada o incluso regalar en una tarde con amigos.
Ingredientes
La clave de esta receta está en la mezcla de harinas libres de gluten, que reemplaza a la de trigo común y le da una textura única. Para lograrlo, se usa un mix de: