El error silencioso que provoca las hojas amarillas en las plantas de interior: mirá al final de la maceta

Las hojas amarillas de las plantas suelen atribuirse al riego o a la falta de luz, pero existe una causa mucho más común que pasa desapercibida.

Las hojas amarillas en plantas de interior suelen generar preocupación inmediata. Aunque se piense que es por falta de riego, es conveniente conocer el motivo y no cambiar la maceta de lugar o agregar fertilizantes pensando que la planta necesita más cuidados. Sin embargo, en numerosos casos el origen del problema no está en la superficie, sino en las raíces.

Cuando una planta permanece demasiado tiempo en la misma maceta, sus raíces pueden ocupar prácticamente todo el espacio disponible. Este fenómeno limita la absorción de agua, nutrientes y oxígeno, afectando directamente la salud de la planta. El resultado suele aparecer en forma de hojas amarillentas, crecimiento lento y una apariencia general de debilidad.

plantas secas de interior Antes de asumir que existe un problema de riego o fertilización, conviene revisar el estado del cepellón. WEB Cuál es la señal oculta que se pasa por alto Las raíces cumplen funciones esenciales para el desarrollo de cualquier planta. No solo absorben agua y nutrientes, sino que también necesitan espacio para expandirse y aire para mantenerse saludables.

Cuando la maceta se queda pequeña, las raíces comienzan a crecer en círculos alrededor del recipiente. Este fenómeno, conocido como enraizamiento excesivo, provoca que el cepellón se compacte cada vez más hasta ocupar casi todo el volumen de tierra disponible.

Una de las señales más evidentes aparece cuando las raíces sobresalen por los agujeros de drenaje ubicados en la base de la maceta. También puede ocurrir que el agua atraviese el recipiente rápidamente sin empapar correctamente el sustrato o que la tierra se seque en muy poco tiempo. En estos casos, la planta tiene dificultades para acceder a los recursos que necesita. Aunque reciba agua y luz suficientes, sus raíces ya no disponen del espacio necesario para funcionar correctamente.

Cómo comprobar si la maceta quedó pequeña La forma más sencilla consiste en extraer cuidadosamente la planta de su recipiente. Para hacerlo, es recomendable sujetar la base del tallo, inclinar ligeramente la maceta y deslizar el cepellón hacia afuera con suavidad. Si se observa una gran cantidad de raíces enrolladas alrededor de la tierra formando una masa compacta, es probable que la planta necesite un trasplante. Algunas raíces visibles son normales, pero cuando casi no queda sustrato entre ellas, el espacio disponible se ha agotado. Desde la revista de la Real Sociedad de Horticultura recomiendan analizar también el color y el estado de las raíces. Las raíces sanas suelen ser claras y firmes. En cambio, las raíces oscuras, blandas o con mal olor pueden indicar problemas relacionados con exceso de humedad o pudrición. plantas secas de interior Es necesario evitar la exposición directa al sol los primeros días posteriores al trasplante. WEB Existe un error común que se comete al trasplantar Cuando se confirma que la planta necesita más espacio, la solución es trasladarla a una maceta ligeramente más grande. Sin embargo, elegir un recipiente demasiado amplio puede generar nuevos problemas. Las recomendaciones sugieren aumentar apenas entre 2,5 y 5 centímetros el diámetro y la profundidad respecto a la maceta anterior. Una maceta excesivamente grande retiene más humedad de la necesaria y puede favorecer la aparición de hongos o pudrición radicular.

apenas entre y y la respecto a la maceta anterior. Una maceta excesivamente retiene más de la necesaria y puede favorecer la aparición de o Antes de colocar la planta en su nuevo hogar, conviene aflojar suavemente las raíces externas y eliminar aquellas que estén secas o dañadas.

y aquellas que estén o Luego se debe utilizar tierra fresca y aireada, asegurándose de que el nuevo recipiente cuente con orificios de drenaje adecuados. plantas secas de interior WEB Las hojas amarillas no siempre son consecuencia de un mal riego o de la falta de luz. En muchas ocasiones, el verdadero problema está oculto bajo la superficie de la tierra.