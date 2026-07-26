26 de julio de 2026 - 18:05

Avistan un ave que no se veía hace 25 años: cuál es y por qué es tan difícil de ver

El ave es originaria de Asia y apareció en Europa. Tiene una máscara facial negra inconfundible y solo se registró tres veces en la historia británica.

El avistaje de esta ave en el interior de Inglaterra es un evento excepcional.

El avistaje de esta ave en el interior de Inglaterra es un evento excepcional.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Un avistamiento extremadamente raro en los Cotswolds de Oxfordshire tiene entusiasmados a los observadores de aves de todo el Reino Unido. Aficionados a la ornitología vienen viajando hasta la frontera con Gloucestershire con la esperanza de ver, aunque sea por unos segundos, a un ave que en Gran Bretaña se registró apenas tres veces en toda la historia.

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Se trata del alcaudón colilargo, también conocido como alcaudón de dorso rojizo, un ave canora rapaz de tamaño mediano ampliamente distribuida por toda Asia. Se caracteriza por una llamativa máscara facial negra, una cola muy larga y estrecha, y un plumaje que combina el gris, el rufo y pequeños parches blancos en los hombros, según la especie y subespecie de la que se trate.

Este ejemplar representa solo el tercer registro británico del alcaudón colilargo en toda la historia.

Este ejemplar representa solo el tercer registro británico del alcaudón colilargo en toda la historia.

Un avistamiento que se mantuvo en secreto durante diez días

  • Según BirdGuides, el sitio de referencia para observadores de aves en el Reino Unido, el ejemplar fue avistado por primera vez el 8 de julio, pero su presencia se mantuvo en reserva hasta el 18 de julio, cuando la noticia del descubrimiento finalmente se hizo pública. Ese primer aviso generó cierta incertidumbre, porque sugería que el ave no había sido vista desde el 16 de julio.
  • Por suerte, observadores locales lograron relocalizar al alcaudón la mañana siguiente, el 19 de julio, y desde entonces permaneció a la vista, atrayendo a cientos de visitantes.
  • El punto exacto del avistamiento fue Eastleach Martin, un pequeño pueblo justo en el límite entre Oxfordshire y Gloucestershire, donde llegaron a reunirse alrededor de 300 observadores de aves al mismo tiempo para intentar verlo.

Por qué este avistamiento es tan extraordinario

Este ejemplar representa solo el tercer registro británico del alcaudón colilargo en toda la historia. El primer avistamiento tuvo lugar en las Hébridas Exteriores en noviembre del año 2000, y desde entonces no había vuelto a registrarse ninguno hasta ahora, casi 26 años después.

Josh Jones, de BirdGuides, explicó la magnitud del hallazgo: "Se trata de un avistamiento verdaderamente extraordinario en el interior del país de una especie que es extremadamente rara en Europa y que proviene de Asia. Solo ha habido unos 15 registros europeos en toda la historia." Y agregó, citando el último episodio del podcast de BirdGuides: "El alcaudón colilargo es una de las especies más raras jamás registradas en Gran Bretaña, y tras el primer avistamiento, habían transcurrido casi 26 años sin que se volviera a observar."

Hay un dato que vuelve la historia todavía más inusual

Este no es el único alcaudón colilargo visto en Gran Bretaña este año. Apenas unos días antes, otro ejemplar había sido avistado en Fife, Escocia, y los especialistas confirmaron mediante diferencias en el plumaje y en las fechas de aparición que se trata de un ave completamente distinta a la de Oxfordshire. Eso convierte a este en el segundo alcaudón colilargo visto en Gran Bretaña solo en 2026, y el tercero en toda la historia registrada del país.

Por qué es tan difícil ver esta especie fuera de Asia

Su distribución natural abarca gran parte de Asia, tanto en el continente como en los archipiélagos del este, con variaciones de plumaje considerables entre las distintas subespecies según la región. Que un ejemplar termine cruzando semejante distancia hasta aparecer en el interior de Inglaterra es un evento excepcional.

Un ave que en 26 años solo había sido vista una vez en todo el Reino Unido apareció dos veces en cuestión de días, en dos puntos distintos del país, generando una de las oleadas de observadores más grandes del año.

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