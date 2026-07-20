20 de julio de 2026 - 11:15

Una mujer rescató a un cuervo herido en la nieve y meses después recibió el mensaje que esperaba desde hacía mucho tiempo

Un paseo cotidiano con su perro terminó en un rescate inesperado. El ave necesitó atención especializada y su recuperación se extendió durante varios meses.

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Por Andrés Aguilera

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Por Redacción Por Las Redes

Segundos antes, Brandon había visto que otro cuervo grande se alejaba volando de ese lugar. Cuando se acercó a la figura que permanecía en el suelo, descubrió que se trataba de otra ave de la misma familia, lastimada y sin capacidad para levantar vuelo.

La mujer no intentó tratarla por su cuenta. Se comunicó con Woodlands Wildlife Sanctuary, un centro canadiense especializado en fauna silvestre, cuyos responsables le explicaron cómo levantar al animal y trasladarlo de manera segura. Con ayuda de su hijo, lo llevó hasta el refugio.

El cuervo tenía heridas en tres partes del cuerpo

La evaluación realizada en el santuario reveló que el cuervo presentaba lesiones en la cabeza, un ala y una pata. Los especialistas consideraron que posiblemente había sido atacado por otra ave.

Aunque seguía con vida, no podía regresar inmediatamente al ambiente natural. Un cuervo que no logra volar o desplazarse correctamente queda expuesto a depredadores, al frío y a la dificultad para encontrar alimento.

El equipo del refugio inició entonces un proceso de rehabilitación. Brandon continuó siguiendo su evolución, pero el cuidado quedó en manos de personas capacitadas para determinar cuándo recuperaría las condiciones necesarias para sobrevivir sin asistencia.

El mensaje no llegó de inmediato

Durante las primeras semanas, las novedades fueron alentadoras: el animal respondía al tratamiento y sus heridas comenzaban a sanar. Sin embargo, todavía faltaba comprobar que pudiera volar con fuerza, orientarse y desenvolverse sin ayuda humana.

Brandon había aceptado una propuesta especial del santuario. Cuando el cuervo estuviera listo, podría retirarlo y participar de la liberación en la misma zona donde lo había encontrado.

La espera se prolongó durante alrededor de tres meses. Finalmente, el refugio le envió el mensaje que esperaba: el cuervo se había recuperado y estaba preparado para volver a la naturaleza. La mujer pudo reencontrarse con el ave, trasladarla hasta el lugar del rescate y verla volar nuevamente.

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