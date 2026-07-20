Confucio y la frase que cambió la forma de entender la sabiduría: "Si camino con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro..."

El filósofo rechazó ser un sabio omnisciente; su máxima enseñanza dicta que el mal comportamiento de un extraño es el mejor recurso para corregir los fallos propios.

Tres hombres avanzan por una ruta polvorienta en la China del siglo V a.C. Uno mantiene una postura digna y calmada; el segundo tropieza y empuja a los demás con frustración. El tercer hombre es el filósofo Confucio, quien observa a ambos no como estorbos, sino como maestros de igual valor.

Esta perspectiva elimina la idea de que la sabiduría pertenece solo a las escuelas famosas. Confucio sintetiza esta observación en uno de los pasajes más conocidos de las Analectas: "Si voy caminando con otros dos hombres, cada uno de ellos me servirá como maestro. Elegiré los puntos buenos de uno e imitaré sus pasos, y los puntos malos del otro para corregirlos en mí mismo".

¿Cómo surgió la frase de Confucio sobre los tres maestros? Esta enseñanza tiene su origen en Kong Fuzi, conocido en Occidente como Confucio, durante el periodo de Primavera y Otoño. Era una época de declive para la Dinastía Zhou, marcada por la corrupción política y guerras constantes. Mientras los gobernantes de su tiempo utilizaban la fuerza bruta, Confucio recorría los estados intentando persuadir a los líderes de regresar a una moralidad basada en la responsabilidad personal.

La frase original en chino clásico, San ren xing, bi you wo shi yan, se traduce literalmente como "cuando tres personas caminan juntas, una de ellas debe ser mi maestro". Confucio dirigía estas palabras a jóvenes que se preparaban para ser funcionarios y asesores de reyes. Al presentarse como alguien en aprendizaje perpetuo, el pensador rechazó la etiqueta de sabio omnisciente y se describió como un viajero ordinario abierto a cualquier lección.

Este enfoque desafió las estrictas jerarquías sociales de la antigua China. Sugería que un campesino, un comerciante o un soldado agresivo podían aportar tanto conocimiento sobre el carácter humano como un erudito de la corte. La responsabilidad del aprendizaje se trasladó del emisor al observador, haciendo que la sabiduría estuviera disponible para cualquier persona dispuesta a mirar con humildad.

¿Qué es el xiushen y cómo actúa como espejo? Desde la filosofía, esta instrucción apoya el concepto de xiushen, que es la mejora cuidadosa del carácter propio. En la ética de la virtud, ser una buena persona no depende de memorizar reglas, sino de la práctica diaria. La imagen de caminar con dos compañeros distintos crea dos espejos: uno para la imitación y otro para la advertencia. El segundo espejo, el que refleja el mal comportamiento, funciona como una alerta temprana. En lugar de generar orgullo o críticas hacia el otro, los fallos ajenos sirven para identificar debilidades similares en el propio observador. Este principio conecta con la psicología moderna y el concepto de proyección, donde las personas notan fácilmente en los demás los defectos que no ven en sí mismas.