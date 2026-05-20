Una reflexión de Confucio sobre la etapa final de la vida ha recuperado protagonismo global en los últimos días. El filósofo describe la vejez no como un declive, sino como un estado placentero donde el individuo deja el centro del escenario para ocupar una cómoda butaca de espectador en primera fila.

Nacido en Qufu, en el Estado de Lu, hacia el año 551 a. C., el Maestro Kong fue criado en la pobreza por su madre, Yan Zhengzai . Durante su juventud, desempeñó oficios diversos que incluyeron las tareas de contable y cuidador de ovejas y otros animales. Estas experiencias tempranas forjaron una filosofía basada en la ética social y la relación entre los seres humanos.

Con el tiempo, su reputación como hombre sabio le permitió iniciar una carrera como maestro privado y escalar en la administración pública. Alcanzó el cargo de Ministro de Justicia bajo el gobierno del duque de Lu , periodo en el que el estado experimentó mejoras significativas bajo su dirección. Tras renunciar a su puesto, inició un peregrinaje de catorce años por diferentes regiones de China para instruir a sus devotos.

A los 68 años regresó a su ciudad natal para centrarse en la enseñanza y la edición de textos clásicos. Su influencia fue tal que, siglos después de su muerte, la dinastía Han adoptó el confucianismo como ideología oficial del Estado. Sus enseñanzas quedaron registradas en 'Las Analectas', una recopilación de diálogos que enfatiza la armonía familiar y la piedad filial.

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La doctrina de Confucio sostiene que la voluntad de un hombre es inalienable y que el afecto es más eficaz que la fuerza para resolver conflictos. Defendió una educación accesible sin distinción de clases y una autoexigencia rigurosa para evitar disgustos con los demás. Sus máximas instan a mantener la cabeza fría, el corazón caliente y la mano larga en el trato con el prójimo.

“La vejez es algo bueno y placentero. Es cierto que te apartan suavemente del escenario, pero luego te dan un lugar tan cómodo en primera fila como espectador”, es la frase actual que nos ayuda a reflexionar al sostener que, aunque al individuo se le retira del centro de la acción, se le otorga a cambio una posición de observación privilegiada. Para el maestro, este cambio de rol no representa una exclusión, sino un beneficio que permite disfrutar de la vida desde una perspectiva serena. El legado subraya que una casa es indestructible cuando se apoya en pilares de valentía, prudencia y obediencia familiar.