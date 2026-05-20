El truco casero que ayuda a mantener la casa caliente sin gastar de más en calefacción

Con la llegada del frío, muchas familias buscan formas de mantener la casa cálida sin que las boletas de gas o electricidad se disparen. En ese contexto, un truco casero comenzó a popularizarse por su efectividad y bajo costo: colocar burletes y cortinas gruesas para bloquear las filtraciones de aire frío en puertas y ventanas. Aunque parece un detalle menor, expertos en hogar y aislamiento térmico explican que gran parte del calor se pierde justamente por pequeñas aberturas que muchas veces pasan desapercibidas.

El cajón viejo de verduras no lo tires, tenés un tesoro: la idea rústica que transforma balcones y cocinas

Los arquitectos coinciden: este error hace que las casas se vuelvan más frías en otoño e invierno

Según especialistas en calefacción , las corrientes de aire pueden reducir considerablemente la temperatura interior incluso cuando la estufa está encendida.

Las ventanas antiguas, puertas mal selladas o marcos deteriorados generan pérdidas constantes de calor. Esto obliga a usar más tiempo la calefacción y aumenta el consumo energético.

El problema es más común de lo que parece y afecta especialmente a viviendas antiguas o departamentos con poca aislación.

La solución más efectiva y económica consiste en reforzar el sellado de puertas y ventanas utilizando burletes adhesivos o bandas aislantes.

Además, colocar cortinas térmicas o telas gruesas ayuda a crear una barrera extra contra el frío exterior.

Muchas personas también utilizan almohadillas o “chorizos” de tela en la parte inferior de las puertas para bloquear el ingreso de aire.

image

Por qué esta técnica funciona

El fundamento está en evitar la circulación constante de aire frío dentro del ambiente. Cuando una habitación conserva mejor el calor, la calefacción trabaja menos y el consumo energético disminuye.

Los especialistas en aislamiento térmico señalan que pequeños cambios pueden generar una diferencia importante en la sensación térmica del hogar.

Además, mantener una temperatura estable ayuda a evitar humedad y condensación en paredes y ventanas.

Una solución simple y económica

A diferencia de grandes reformas, este truco no requiere obras ni inversiones importantes. Con pocos materiales y algo de tiempo, es posible mejorar notablemente el confort del hogar durante otoño e invierno.

En momentos donde ahorrar energía se volvió prioridad, este tipo de soluciones caseras gana cada vez más popularidad.

Porque muchas veces, mantener la casa caliente no depende de usar más calefacción, sino de conservar mejor el calor que ya tenemos.