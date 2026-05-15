Los electricistas coinciden, conectar muchos dispositivos en una misma zapatilla puede generar estas 4 situaciones

Las zapatillas eléctricas se volvieron indispensables en hogares y oficinas por la cantidad de dispositivos que usamos todos los días. Sin embargo, especialistas en electricidad advierten que conectar demasiados aparatos en un mismo punto puede generar problemas graves de seguridad. Electricistas y organismos técnicos coinciden en que la sobrecarga es una de las causas más frecuentes de cortocircuitos domésticos.

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La National Fire Protection Association señala que el mal uso de extensiones y zapatillas eléctricas aumenta el riesgo de incendios residenciales, especialmente cuando se utilizan equipos de alto consumo.

La primera consecuencia es el aumento de temperatura en los cables internos. Cuando varios dispositivos consumen energía al mismo tiempo, la zapatilla puede trabajar por encima de su capacidad.

Esto deteriora los materiales y puede producir olor a plástico quemado o deformaciones visibles.

Los especialistas en seguridad recomiendan prestar atención a cualquier señal de calor excesivo.

2. Riesgo de cortocircuitos

Otra situación frecuente es la aparición de cortocircuitos. Esto sucede cuando la instalación no soporta la demanda eléctrica y se produce una falla interna.

Equipos como estufas eléctricas, microondas o pavas eléctricas son algunos de los que más energía consumen y no deberían compartir una misma zapatilla.

3. Daños en computadoras y electrodomésticos

Los expertos en electricidad también advierten que las sobrecargas pueden generar variaciones de tensión que afectan televisores, computadoras y otros dispositivos sensibles.

Esto puede reducir su vida útil o provocar fallas repentinas difíciles de reparar.

4. Posibles incendios domésticos

La situación más grave es el riesgo de incendio. Según recomendaciones de la Electrical Safety Foundation International, muchas emergencias domésticas comienzan por conexiones eléctricas inadecuadas o extensiones sobrecargadas.

Por eso, se recomienda evitar enchufar varios aparatos de alto consumo en una misma zapatilla y controlar regularmente el estado de los cables.

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Cómo usar una zapatilla de forma segura

Los especialistas sugieren utilizar zapatillas certificadas, no encadenar varias extensiones y respetar siempre la potencia máxima indicada por el fabricante.

La comodidad nunca debe estar por encima de la seguridad eléctrica dentro del hogar.