15 de mayo de 2026 - 12:00

En el Amazonas se encuentra la anaconda más grande jamás antes vista: rompió todos los récords

El hallazgo, realizado por un equipo de científicos en Ecuador, confirma la existencia de una nueva especie de serpiente verde.

En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

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Por Alejo Zanabria

Un hallazgo impactante en plena selva del Amazonas reavivóel interés por el mundo de los animales salvajes: se identificó una nueva especie de anaconda verde con un tamaño que supera todo lo documentado hasta ahora. El descubrimiento, liderado por biólogos internacionales, marca un antes y un después en la historia del estudio de estos gigantes de Sudamérica.

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Una expedición en el corazón del Amazonas y un hallazgo sin precedentes

La nueva especie fue detectada en la región de Bameno, dentro del territorio indígena Waorani, en la Amazonía ecuatoriana. El grupo científico estuvo acompañado por el actor Will Smith, que filmaba un documental para National Geographic.

La expedición fue liderada por el profesor Bryan Fry, experto en toxicología de la Universidad de Queensland.

Anaconda
En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

Durante los relevamientos en zonas casi inexploradas, se captaron imágenes y muestras de una serpiente de 6,3 metros y más de 200 kilos. La especie fue bautizada Eunectes akayima.

Se trata de la quinta especie de anaconda reconocida, y se diferencia genéticamente en un 5,5 % de la ya conocida Eunectes murinus. Esta variación sorprendió a la comunidad científica, ya que supera, por ejemplo, la diferencia genética entre humanos y chimpancés.

Anaconda
En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

La anaconda verde del norte: qué la hace única entre los animales salvajes

Aunque no es la serpiente más larga del mundo (título que mantiene la pitón reticulada, con hasta 9,7 metros), esta nueva anaconda se lleva el récord por su masa corporal. Las hembras pueden llegar a pesar más de 200 kilos, superando con holgura a todas las especies conocidas.

Las anacondas verdes no son venenosas. Sin embargo, su tamaño y fuerza las convierte en depredadoras temidas.

Embed - Snake measuring 26ft long discovered in Amazon Rainforest

Su técnica es letal: envuelven a su presa y la comprimen hasta causar la muerte. Se alimentan de peces, aves, anfibios y mamíferos.

Este tipo de serpiente fue hallada en zonas de aguas turbias y vegetación densa, donde se camufla para cazar.

Las leyendas Waorani ya hablaban de serpientes sagradas de más de 7 metros, aunque todavía no hay registros formales de ejemplares tan grandes.

Un descubrimiento que reconfigura la ciencia: anacondas, genética y biodiversidad

Las muestras genéticas fueron analizadas por equipos de Australia, Estados Unidos y Ecuador, con respaldo de la revista científica Diversity. Se determinó que la especie Eunectes akayima vive en Ecuador, Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana y Trinidad.

Anaconda
En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

En el Amazonas está la anaconda más grande jamás antes vista.

En cambio, la anaconda verde “tradicional”, Eunectes murinus, habita en Perú, Bolivia, Brasil y Guayana Francesa. Ambas se habrían separado hace casi 10 millones de años, pero su aspecto visual es tan similar que nunca se había detectado la diferencia.

El descubrimiento se dio a conocer a través del Instituto Butantan, especializado en investigaciones zoológicas, y respaldado también por la revista The Conversation. Las conclusiones confirman que aún quedan misterios por descubrir en la biodiversidad amazónica.

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