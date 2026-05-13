En medio de las selvas densas de Borneo , un grupo de científicos logró capturar imágenes inéditas de una familia de leopardos nebulosos , una de las especies más escurridizas del planeta. Se trata de un gran avance en el seguimiento de animales salvajes en peligro crítico de extinción.

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La ayudó a nacer hace 22 años, se convirtió en parte de su familia y hoy volvió a emocionarse en su graduación

Las imágenes fueron tomadas mediante cámaras trampa instaladas por la Fundación Orangután en colaboración con el Parque Nacional Tanjung Puting. Esta es la primera vez que se observa a una familia completa de estos felinos en libertad.

El leopardo nublado de Borneo (Neofelis diardi borneensis), también llamado pantera nebulosa , es un felino poco conocido y extremadamente difícil de observar.

Embed - Rare Footage of Endangered Bornean Clouded Leopard Family!

Fue reconocido como especie separada en 2006 y desde entonces ha sido foco de estudio por parte de biólogos y conservacionistas.

Sus características físicas lo hacen único: un pelaje con manchas en forma de nubes, ojos grandes adaptados a la visión nocturna, y una cola larga que le brinda equilibrio al desplazarse entre árboles.

Este depredador, aunque de tamaño más reducido que otros grandes felinos, es uno de los más eficaces en su ambiente.

Animales Una cámara logró grabar a una de las familias de felinos más raros de todo el mundo. Web

Tiene los colmillos más largos, en proporción a su cuerpo, de todo el reino felino, y es capaz de cazar desde monos y aves hasta pequeños ciervos.

La deforestación y el peligro de extinción que amenaza a estos animales raros

La deforestación en Borneo es uno de los principales motivos por los cuales la población de esta especie ha disminuido drásticamente.

Según datos del WWF, desde 1973 hasta 2015, el bosque nativo se redujo en un 50%, lo que representa una pérdida crítica de su hábitat natural.

Esto no solo limita el territorio para cazar y reproducirse, sino que también dificulta el monitoreo y el estudio de los ejemplares que aún sobreviven.

Animales Una cámara logró grabar a una de las familias de felinos más raros de todo el mundo. Web

La caza furtiva, además, sigue siendo una amenaza latente, ya sea por su exótica piel o por la presión sobre sus presas naturales.

A pesar de los esfuerzos, se estima que queda menos de un tercio de la población original, y su reproducción es lenta debido a la baja tasa de crías que alcanzan la edad adulta. El reciente descubrimiento de una familia completa genera esperanza, pero también refuerza la urgencia por actuar.