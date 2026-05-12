Graban a uno de los felinos más misteriosos del planeta y su gesto de desagrado tras escuchar el clic de la cámara trampa deja una escena única

Dos imágenes virales mostraron a uno de los felinos más misteriosos del planeta frente a una cámara trampa. El protagonista es un leopardo de las nieves , conocido como el “fantasma de las montañas” por su camuflaje, su comportamiento esquivo y la dificultad de verlo en libertad.

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La escena llamó la atención por un gesto que muchos interpretaron como desagrado tras escuchar el clic de la cámara. Sin embargo, en grandes felinos ese tipo de mueca también puede estar relacionado con una conducta llamada respuesta de flehmen .

El animal que se observa es un leopardo de las nieves, una especie adaptada a montañas frías, rocosas y de gran altura de Asia Central.

WWF explica que estos felinos son llamados “ghosts of the mountains” por su naturaleza esquiva y porque el color de su pelaje los vuelve difíciles de detectar en ambientes nevados y rocosos.

Por eso, cada registro cercano tiene alto impacto visual. Muchas veces, las cámaras trampa son la única forma de observar comportamientos que casi nunca ocurren frente a personas.

Por qué parece hacer una cara de disgusto

La mueca puede parecer una reacción de enojo, sorpresa o fastidio. Pero en felinos, levantar el labio superior, abrir apenas la boca y quedarse quietos puede ser una forma de analizar olores.

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La respuesta de flehmen permite que ciertos animales lleven partículas químicas hacia el órgano vomeronasal o de Jacobson, una estructura relacionada con la detección de señales olfativas.

Por eso, lo que desde una mirada humana parece “cara de asco” puede ser, en realidad, una conducta de exploración sensorial.

Qué son las cámaras trampa

Las cámaras trampa se activan por movimiento o calor y permiten registrar animales sin presencia humana directa. Son fundamentales para estudiar especies difíciles de observar.

Snow Leopard Trust explica que estas cámaras ayudan a obtener imágenes y videos de leopardos de las nieves en su hábitat, aportar información sobre conducta y mejorar estimaciones poblacionales.

El valor de estas imágenes no está solo en lo viral. También sirven para conservación, monitoreo y conocimiento de especies amenazadas o poco visibles.

Por qué el leopardo de las nieves es tan difícil de ver

El leopardo de las nieves vive en zonas de montaña, con pendientes abruptas, temperaturas extremas y enormes extensiones de territorio.

Su pelaje grisáceo con manchas lo ayuda a confundirse con rocas, nieve y sombras. Además, suele moverse solo y evita el contacto con humanos.

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EarthSky señala que incluso con cámaras activadas por movimiento o calor, detectar a este felino sigue siendo raro por su naturaleza esquiva y el terreno donde habita.

La escena que volvió viral al “fantasma”

El atractivo de las imágenes está en que muestra una reacción casi humana: el animal se acerca, percibe algo extraño y parece responder con una expresión de rechazo.

Pero la lectura más precisa es menos caricaturesca y más interesante: el leopardo probablemente estaba investigando un estímulo nuevo, ya fuera olor, sonido o presencia del dispositivo.