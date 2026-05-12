12 de mayo de 2026 - 13:30

Adiós al corte bob: Carolina Herrera confirmó cuál es el corte más elegante y cómodo para usar en este 2026

Este estilo reduce el largo hasta la nuca y destaca la mandíbula y los pómulos, ofreciendo una opción de bajo mantenimiento frente a las melenas tradicionales.

Carolina Herrera recomienda este corte en lugar del clásico bob.
Carolina Herrera recomienda este corte en lugar del clásico bob.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Las tendencias en peluquería están dando un giro drástico esta temporada. El clásico corte bob, favorito por años para renovar la imagen sin sacrificar demasiado largo, está perdiendo terreno frente a una propuesta más radical. Según la empresaria Carolina Herrera, el corte pixie es la opción que define el estilo moderno en las capitales europeas.

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El cambio obedece a una búsqueda de mayor frescura y audacia. Mientras que el bob se mantenía en una zona de confort, el pixie propone reducir el tamaño del pelo hasta dejarlo muy cerca de la nuca. Esta transformación no solo busca mejorar la apariencia general, sino que tiene un efecto rejuvenecedor y desorganizado que aporta un estilo mucho más personal y atrevido.

Un corte versatil y con personalidad

La versatilidad es uno de los puntos fuertes que Herrera resalta sobre esta tendencia. Al ser un corte que permite jugar con la longitud del flequillo, el acabado y la textura, se adapta a distintas personalidades sin perder su esencia. Es ideal para quienes no quieren pasar horas frente al espejo, ya que su mantenimiento y peinado diario requieren muy poco tiempo.

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Más allá de la comodidad, el pixie funciona casi como una cirugía estética sin bisturí. Al dejar el rostro despejado, se acentúan facciones clave como la mandíbula y los pómulos. Para quienes tienen el rostro redondo, este estilo es especialmente favorecedor porque ayuda a conseguir una apariencia mucho más estilizada y elegante que otros cortes más largos no logran proporcionar.

Salud y vitalidad para tu melena

La verdad es que dar el paso hacia un cabello tan corto puede dar un poco de vértigo, pero los resultados en la salud de la melena son inmediatos. Al eliminar el cabello dañado y centrarse en la textura, el pelo recupera una vitalidad que se nota a simple vista. Es un estilo que invita a jugar con lo imperfecto y lo descontracturado en lugar de buscar una simetría rígida.

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Sin embargo, hay que tener en cuenta la naturaleza de cada melena antes de sentarse en el salón. Aunque el pixie se puede aplicar en casi cualquier clase de cabello, en aquellas personas que tienen rulos muy marcados podría complicarse un poco el mantenimiento diario. En esos casos, el ajuste del volumen es fundamental. Para el resto, es la respuesta rápida para un cambio de look radical en pocos minutos.

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