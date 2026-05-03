3 de mayo de 2026 - 10:41

Ya fueron las melenas largas: estos son los 5 cortes bob que serán tendencia en el otoño-invierno 2026

Las variantes italiana y japonesa del bob priorizan la estructura sobre el descuido, permitiendo lucir accesorios XL y prendas de cuello alto sin enredos.

French bob, bixie y wolf cut: las tendencias en cortes para este otoño 2026.

French bob, bixie y wolf cut: las tendencias en cortes para este otoño 2026.

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Por Sofía Serelli

El otoño-invierno 2026 marca el quiebre definitivo con las melenas largas. La tendencia actual abandona la pesadez visual para adoptar cortes bien cortitos, con movimiento y precisión técnica. Desde versiones minimalistas hasta apuestas audaces, el cambio de armario exige una transformación capilar que priorice la estructura y la comodidad frente al frío.

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French Bob y Lob: los cortes más versátiles para el frío

La temporada de frío impone el French Bob como la opción más versátil para el día a día. Este corte a la altura del mentón permite jugar con ondas naturales o puntas redondeadas, adaptándose con facilidad a las poleras de lana y resaltando el uso de aros de gran tamaño.

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&Uacute;rsula Corber&oacute;, una de las figuras insignia de este estilo.

Úrsula Corberó, una de las figuras insignia de este estilo.

Para quienes buscan un cambio menos drástico, el Lob o Clavi-cut funciona como el punto medio ideal entre el mentón y la clavícula. Esta apuesta no requiere visitas mensuales a la peluquería, lo que facilita mantener un look fresco sin sacrificar el largo por completo.

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Ana de Armas se caracteriza por ser una de la actrices que siempre luce pelo corto.

Ana de Armas se caracteriza por ser una de la actrices que siempre luce pelo corto.

Bixie: el corte híbrido que resuelve el volumen y la modernidad

El Bixie surge como el híbrido técnico entre el pixie y el bob, resolviendo el problema de las melenas chatas mediante la generación de volumen instantáneo. Esta propuesta evita el efecto de pesadez y ofrece una modernidad que no requiere saltar al corto total de manera inmediata.

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Adem&aacute;s de aportar personalidad, el corte Bixie suma puntos por ser extremadamente c&oacute;modo y vers&aacute;til.

Además de aportar personalidad, el corte Bixie suma puntos por ser extremadamente cómodo y versátil.

La sofisticación máxima llega con el Japanese Bob, caracterizado por líneas nítidas que curvan suavemente hacia adentro para un aire minimalista. En contraste, el Italian Bob busca un impacto glamuroso con mucho más volumen, mientras que el Graduated Bob distribuye los pesos dejando mayor longitud cerca del rostro para enmarcar las facciones.

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Dos variantes del mismo corte bob, solo que uno presenta flequillo y el otro se caracteriza por ser menos recto y tener m&aacute;s volumen.&nbsp;

Dos variantes del mismo corte bob, solo que uno presenta flequillo y el otro se caracteriza por ser menos recto y tener más volumen.

Wolf Cut suave: rebeldía y movimiento para el invierno 2026

El Wolf Cut suave aporta una alternativa para estilos menos prolijos. Su versión 2026 roza la clavícula, manteniendo un carácter rebelde que enmarca la cara sin la necesidad de un peinado excesivamente estructurado.

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Una de las opciones menos arriesgadas: el Wolf Cut aporta personalidad y movimiento sin ser una melena demasiado corta. Ideal si quer&eacute;s darle una nueva vida a tu pelo sin recortar tanto.&nbsp;

Una de las opciones menos arriesgadas: el Wolf Cut aporta personalidad y movimiento sin ser una melena demasiado corta. Ideal si querés darle una nueva vida a tu pelo sin recortar tanto.

Cada una de estas variantes confirma que la estética invernal se aleja de la uniformidad para abrazar el movimiento y la personalidad individual a través de la tijera. Menos longitud significa, en esta nueva etapa, mayor control sobre la imagen personal.

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