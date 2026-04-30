30 de abril de 2026 - 14:40

La nueva campera de piel tendencia de Wanda Nara para el otoño 2026

El diseño "boxy" y de piel sintética que la empresaria adelantó en sus redes ya se perfila como la prenda que va a dominar el street style esta temporada.

La nueva campera de piel tendencia de Wanda Nara para el otoño 2026 (1)
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

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Y esta vez, la prenda estrella rompe con todo lo que veníamos usando en los últimos años.

Adiós al oversize extremo: por qué la silueta "boxy" gana terreno

Venimos de temporadas donde las camperas inflables enormes y los abrigos que llegaban casi a los tobillos eran la regla.

La campera corta de piel sintética en tono verde oliva/pistacho que presentó Wanda marca un cambio radical de geometría. Se trata de un corte boxy/cropped (cuadrada y corta, llegando justo a la cintura o un poco más arriba).

La nueva campera de piel tendencia de Wanda Nara para el otoño 2026 (2)

¿Por qué este cambio? Las siluetas "boxy" permiten jugar mucho más con las capas inferiores sin perder la forma del cuerpo. Al ser corta, alarga visualmente las piernas, algo que los abrigos oversize solían ocultar por completo.

El efecto "fur": lujo accesible y abrigado

El segundo gran acierto es la textura. El efecto fur (piel sintética) dejó de ser exclusivo para la noche o para eventos formales. En 2026, la piel de imitación se lleva al mediodía para ir a trabajar o tomar un café.

La clave está en la densidad del material: ya no buscamos el peluche desaliñado, sino acabados más densos, suaves y estructurados que aportan una cuota de lujo silencioso a un conjunto urbano.

El error más común al combinar este tipo de camperas

El riesgo de una campera cuadrada y con textura es el temido "efecto bloque". El error más frecuente es usarla con pantalones de tiro bajo o remeras largas por debajo de la cadera. Esto corta la figura en tres partes desproporcionadas y ensancha la silueta visualmente.

La nueva campera de piel tendencia de Wanda Nara para el otoño 2026 (1)

Tres fórmulas infalibles para sumarla a tu look

Para que la transición al otoño sea un éxito, aplicá la regla de la compensación:

  • Con jean de tiro alto: Es la combinación que nunca falla. El pantalón debe llegar exactamente donde termina la campera.
  • Monocromo debajo: Usá remera y pantalón del mismo tono (por ejemplo, todo negro) y dejá que la campera de piel sintética sea el único foco de atención.
  • Con pantalones sastreros anchos: Para bajarle el tono informal y llevarla a la oficina con estilo.

La clave de esta temporada no es taparse del frío, sino aprender a estructurarlo.

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