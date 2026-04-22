Julieta Poggio confirmó que fue convocada a MasterChef Celebrity y aclaró la ola de rumores: "Falta un montón"

Juli Poggio, ex participante de Gran Hermano y actual figura del mundo del espectáculo, reveló que recibió una propuesta para sumarse a la próxima edición de MasterChef Celebrity , el certamen culinario que conduce Wanda Nara en Telefe . Aunque aún no hay confirmación oficial, su posible participación se definiría una vez que finalice la actual temporada del reality.

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El recorrido de Poggio tras su paso por el reality muestra una consolidación sostenida en distintos ámbitos. La joven logró posicionarse como influencer, modelo y figura televisiva, ampliando su presencia en medios tradicionales y plataformas digitales. En ese contexto, la posibilidad de integrarse a un formato como MasterChef Celebrity aparece como un paso más dentro de su expansión en el entretenimiento.

“Sí, es verdad que me convocaron para MasterChef Celebrity”, confirmó durante la charla. Sin embargo, evitó dar definiciones cerradas: “No sé, no sé. Hay que ver, falta un montón”. Aun así, dejó entrever su interés por el proyecto y el potencial que podría tener su participación: “Pienso que podría haber clips muy divertidos, que yo me podría divertir mucho, que podría encender las cocinas”.

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La cocina como desafío y oportunidad

Consultada sobre su vínculo con la gastronomía, Poggio se mostró sincera respecto a su nivel actual. “Si yo lo hago, lo hago a fondo. O sea, yo las cosas no las hago por la mitad”, afirmó, dejando en claro que asumiría el desafío con compromiso. Luego agregó, entre risas: “Posta me pongo a estudiar cocina… todavía no la descubrí”.

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Exposición y debate en redes sociales

En paralelo a su crecimiento profesional, Poggio enfrentó en las últimas semanas un fuerte debate en redes sociales tras realizarse un cambio estético en su sonrisa.

Lejos de evitar el tema, decidió responder públicamente y fijar una postura. “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos… pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”, expresó.

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Un mensaje sobre los límites de la opinión

La actriz profundizó su postura y cuestionó la naturalización de opinar sobre decisiones personales. “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”, sostuvo.

Además, marcó lo que considera un doble estándar en la discusión pública: “Si te hacés algo es porque tenés una inseguridad… pero no está bueno que todo el mundo tenga el libre albedrío de opinar”.