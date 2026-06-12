12 de junio de 2026 - 21:35

¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

Luego de la presentación de la cantante colombiana en México, se viralizó la teoría conspirativa que señala que no habría sido ella la que estuvo en el show, sino una doble. Fanáticos de la cantante dieron su veredicto.

¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

¿Es o no es Shakira?: el detalle revelador que pondría fin a la teoría tras la apertura del Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México dejó más críticas que halagos entre los espectadores, generando una ola de memes respecto a la presentación que tuvo a Shakira como protagonista. Sin embargo, luego del show se desató una fuerte teoría entre usuarios en redes que rápidamente se hizo viral.

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Tras ver el espectáculo de la colombiana en vivo, algunos espectadores señalaron que no sería la verdadera Shakira quien estuvo presente ese día, sino que se trataría de una doble. La teoría comenzó a tomar fuerza en internet mediante pruebas que revelarían que todo se habría tratado de un engaño.

Las dudas de los usuarios sobre si era realmente Shakira

Las principales sospechas sobre la veracidad de la cantante se centran en sus movimientos, y hay quienes argumentan que no habría bailado con el talento que la caracteriza. "Yo la vi como apagada, ella baila con más energía, se veía diferente", comentó una usuaria en redes sociales.

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Otro dato que llamó la atención entre los fanáticos fue el maquillaje de la cantante y el uso de lentes de sol durante la performance, lo que dio más fuerza a la teoría de que podría tratarse de una doble. "Shakira mas alta que las bailarinas , no se lo cree nadie!.. Ella no es nuestra Shakira", expresó otro usuario en Instagram.

Inclusive, muchos fanáticos de la cantante recordaron a la imitadora Shakibecca, quien posó en varias ocasiones con la barranquillera y se hizo famosa por sus movimientos y tono de voz similares. Por lo tanto, hubo quienes comentaron que en realidad habría sido ella quien estuvo en la ceremonia de apertura.

Shakira y Shakibecca
Shakibecca, imitadora de Shakira

Shakibecca, imitadora de Shakira

Las pruebas que pondrían fin a la teoría

La incógnita por saber si realmente se trataba o no de Shakira llegó tan lejos que fieles seguidores de la cantante dieron pruebas para argumentar que sí se trataba de ella. Una de ellas vino de la mano de un usuario, quien buscó con detenimiento fotos de la cantante donde se puede apreciar una cicatriz pequeña en su frente. Al comparar las imágenes, consideró que sí se trataba de ella.

Además, señaló que la hinchazón en su rostro se debe a cirugías plásticas a las que la cantante fue sometida recientemente, lo que explicaría el uso de los lentes de sol y el maquillaje para disimular el detalle.

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Por otro lado, hubo quienes compararon la presentación del Mundial 2026 con otros shows y determinaron que la energía y los movimientos de la colombiana eran similares. Además, la explicación que tomó más fuerza fue el registro de imágenes compartidas por la propia Shakira donde se la ve ensayando arduamente días previos a la ceremonia, junto con imágenes antes, durante y después del show.

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