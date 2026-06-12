12 de junio de 2026 - 17:14

Música, cultura y diversidad en Canadá: así fue la segunda ceremonia de apertura del Mundial 2026

Con la participación de grandes artistas como Michael Bublé, Alessia Cara, el Estadio de Toronto BMO Field ofreció un espectáculo vibrante que destacó la riqueza cultural del país.

&nbsp;Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá)

 Artistas se presentan en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este viernes, en el estadio BMO Field de Toronto (Canadá)

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EFE/ Bienvenido Velasco
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que contó con un gran show musical encabezado por Shakira, ahora la emoción de los hinchas se trasladó a Canadá, en el marco de la segunda ceremonia de apertura en el Estadio de Toronto BMO Field.

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El evento se inició 90 minutos antes del debut de Canadá contra Bosnia y Herzegovina. Es la primera vez que el país local auspicia como anfitrión de este torneo y es su tercera participación en la competencia con historial en México 1986 y Qatar 2022.

El concierto empezó de la mano de cantantes originarios alrededor de una copa del mundo a escala dorada y fue el cantante canadiense Williem Prince el encargado de dar la bienvenida al ciclo, mientras llevaba de su mano a una niña con el balón que pronto rodará sobre el césped.

Los momentos más destacados del show

Alessia Cara sorprendió con una original entrada, donde apareció cantando dentro de una gran pelota dorada. Además, su performance incluyó maquetas en gran tamaño de ballenas, osos polares y ciervos, sumado a banderas y otras representaciones en una alfombra roja que cubría todo el estadio.

Mientras la intérprete actuaba, desde el centro de la plataforma tuvo lugar el momento de las bengalas y, a continuación se sumaron al show Nora Fatehi, junto al Dj de Bangladesh Sanjoi y el rapero francés Vegedream, quienes interpretaron "Siir Siir".

Embed - LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026 EN CANADÁ

El clima cambió con la llegada de Jessie Rayez (cantante canadiense-colombiana) y Elyanna (artista palestina-chilena) quienes cantaron "Illuminate", un estilo más volcado hacia el pop, con decenas de bailarines en escena. Durante su performance, desplegaron la “hoja del maple”, símbolo de la bandera canadiense, sumado a un show de bengalas que coparon el estadio.

La presentación de Michael Bublé en la ceremonia

Luego de una extensa pausa, Will Arnett le dio la bienvenida a las 48 banderas de los países que participan de la competencia, para así dar lugar al desfile mundial.

En medio de los países posicionados, Michael Bublé entonó "Bring it on Home to Me", un sencillo estrenado en 2022 como parte de su álbum "Higher", entre un coro de personas vestidas de blanco, simbolizando la paz mundial.

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Tras el ingreso de los jugadores de Bosnia y Canadá, el músico y violinista bósnio/sérvio Aleksandar Gajiç entonó los primeros acordes en violín del himno canadiense. Por su lado, Alanis Morissette dio voz a la canción nacional en un emotivo clima, donde ambas banderas se desplegaron sobre el campo de juego.

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