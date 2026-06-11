11 de junio de 2026 - 20:51

Comenzó el Mundial 2026 junto a los memes: las mejores reacciones tras la inauguración

El show que dio inicio a la Copa del Mundo en México generó una fuerte repercusión digital. Usuarios de distintas plataformas compartieron bromas, reacciones y análisis sobre la apertura del torneo.

Memes y reacciones tras la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Memes y reacciones tras la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, se realizó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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Un Mundial que empezó también en internet

Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, la ceremonia tuvo una segunda vida en las redes sociales. Imágenes, videos, capturas de pantalla y bromas sobre distintos momentos del espectáculo inundaron plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde los usuarios transformaron cada escena destacada en material para memes.

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La inauguración dejó así uno de los primeros fenómenos virales del Mundial 2026, una tendencia que seguramente continuará a medida que avance la competencia y aparezcan nuevas historias dentro y fuera de la cancha.

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Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.

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Más memes

Memes y reacciones tras la ceremonia de inauguración del Mundial 2026
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