Comenzó el Mundial 2026 junto a los memes: las mejores reacciones tras la inauguración

El show que dio inicio a la Copa del Mundo en México generó una fuerte repercusión digital. Usuarios de distintas plataformas compartieron bromas, reacciones y análisis sobre la apertura del torneo.

Memes y reacciones tras la ceremonia de inauguración del Mundial 2026.

Este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, se realizó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

La apertura contó con la presencia de varios artistas, como Shakira y J Balvin, y una impactante puesta en escena. Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MexicoMagico/status/2064745058310488505&partner=&hide_thread=false Todo listo para el mundial y que me multen con 30 millones de pesos si quieren pic.twitter.com/tMcilz7Abw — México Mágico (@MexicoMagico) June 10, 2026 Un Mundial que empezó también en internet Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, la ceremonia tuvo una segunda vida en las redes sociales. Imágenes, videos, capturas de pantalla y bromas sobre distintos momentos del espectáculo inundaron plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde los usuarios transformaron cada escena destacada en material para memes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nachojacobo_/status/2065128276855582913&partner=&hide_thread=false La ceremonia de apertura del #Mundial2026 tiene estas vibes pic.twitter.com/BLwUwop7HH — El Mortor (@nachojacobo_) June 11, 2026 La inauguración dejó así uno de los primeros fenómenos virales del Mundial 2026, una tendencia que seguramente continuará a medida que avance la competencia y aparezcan nuevas historias dentro y fuera de la cancha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BilskyVictor/status/2065131222188060772?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2065131222188060772%7Ctwgr%5E6cd9ca4d7a9e185012940aab5ef61d7132d01d02%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fes-us.noticias.yahoo.com%2Fdeportes%2Flos-mejores-memes-de-la-ceremonia-de-apertura-del-mundial-2026-182327089.html&partner=&hide_thread=false La ceremonia de apertura del Mundial

Yo: pic.twitter.com/63ZPGdfQIC — ictor ilsky (@BilskyVictor) June 11, 2026 Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.