Comenzó el Mundial 2026 junto a los memes: las mejores reacciones tras la inauguración

Este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, se realizó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El show que dio inicio a la Copa del Mundo en México generó una fuerte repercusión digital. Usuarios de distintas plataformas compartieron bromas, reacciones y análisis sobre la apertura del torneo.
Este jueves 11 de junio, en el Estadio Azteca, se realizó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
La apertura contó con la presencia de varios artistas, como Shakira y J Balvin, y una impactante puesta en escena. Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.
Como suele ocurrir en los grandes eventos deportivos, la ceremonia tuvo una segunda vida en las redes sociales. Imágenes, videos, capturas de pantalla y bromas sobre distintos momentos del espectáculo inundaron plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok, donde los usuarios transformaron cada escena destacada en material para memes.
La inauguración dejó así uno de los primeros fenómenos virales del Mundial 2026, una tendencia que seguramente continuará a medida que avance la competencia y aparezcan nuevas historias dentro y fuera de la cancha.
Tras el evento, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones sobre los momentos más llamativos de la ceremonia.