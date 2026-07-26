Dani Olmo cruzó al Ratón Ayala, del cuerpo técnico de la Selección Argentina: "Falta a la verdad"

El campeón del Mundial 2026 salió a contestarle a Roberto Ayala después del altercado entre ambos tras la final de la Copa del Mundo.

El mediocampista de la Selección de España Dani Olmo rompió el silencio sobre el incidente que protagonizó junto al integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina Roberto Ayala en la final del Mundial 2026 al asegurar que “está faltando a la verdad”.

Dani Olmo criticó al Ratón Ayala: El futbolista del Barcelona no se guardó nada al mencionar el cruce que mantuvo con el Ratón, y lo tildó de mentiroso durante una entrevista con el Diario de Terrassa. Específicamente, el volante aseguró: “Si alguien dice que está arrepentido, pero después justifica un puñetazo diciendo que fue por algo que le dije, seguramente no se arrepiente. Está faltando a la verdad”.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que luego añadió de forma contundente que “No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe. Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad”.

No obstante, Olmo eligió dejar de lado la polémica para poner el foco en el aspecto deportivo y referirse al rol que ocupan los futbolistas en la sociedad como ejemplo de las nuevas generaciones: “Cuando mis hijos, mi familia, los aficionados y la gente de Terrassa vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, pero sobre todo de nuestro comportamiento. La trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios,lo realmente importante es que vivimos un Mundial increíble, que el mundo lo vio y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, concluyó.

Los dichos de Roberto Ayala, que marcaron la bronca de España: Cabe destacar que, días atrás, el Ratón dio su versión de los hechos y explicó el porqué de su respuesta, que incluyó un golpe contra el volante ofensivo del Barcelona, flamante campeón con España de la Copa del Mundo luego de vencer 1-0 al combinado albiceleste el pasado domingo 19 de julio.