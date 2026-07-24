24 de julio de 2026 - 07:58

Leandro Paredes puso en duda seguir en la Selección Argentina y habló de las teorías conspirativas

El volante de Boca le empezó a decir adiós a la Albiceleste tras la caída ante España en el Mundial.

Leandro Paredes puso en dudo su continuidad con la Selección

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El volante de 32 años, que no tuvo vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo, habló en zona mixta tras el encuentro ante el conjunto chileno.

"No sé si estoy para seguir en la Selección Argentina. Hay que digerir lo que pasó y procesarlo", declaró el ídolo de Boca.

Además, admitió que tras varios años de trayectoria en la Albiceleste es momento de evaluar diversos factores antes de tomar una determinación definitiva.

Leandro Paredes metió un quito decisivo para el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto y el pase a cuartos de final ante Suiza o Colombia.

Leandro Paredes metió un quito decisivo para el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto y el pase a cuartos de final ante Suiza o Colombia.

El mediocampista central remarcó que el dolor por haberse quedado a las puertas del bicampeonato del mundo perdurará durante un largo período debido a la paridad del encuentro decisivo.

"Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos, porque si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez", expresó Paredes.

Asimismo, dejó en claro que muchos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni tienen que decidir si seguirán o no en el combinado nacional: "Muchos van a pensar en una decisión de seguir o no".

Sobre las teorías conspirativas en las redes sociales, Paredes fue directo: "No le damos bola. Somos conscientes que hicimos un gran Mundial y en la final España fue superior. Nos queda felicitarlos a ellos".

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Más allá de las versiones sobre su futuro, el jugador reveló las dificultades físicas que debió sortear durante la máxima cita futbolística. Detalló que compitió arrastrando una fisura ósea y que los dolores se agudizaron notablemente tras el enfrentamiento contra el seleccionado de Egipto.

Paredes no tuvo descanso y ya se incorporó al día a día del fútbol local bajo las órdenes del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.

El exjugador de Roma instó a sus compañeros de equipo a dar vuelta la página tras la temprana frustración que significó la eliminación en la ronda inicial de la Copa Libertadores.

"Lo que pasamos duele, porque nos habíamos preparado para otro tipo de competiciones, para pelear por cosas importantes. Obviamente que la Sudamericana es importante también para nosotros porque vamos a apuntar a llegar al final también", dijo Paredes sobre el presente del Xeneize.

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