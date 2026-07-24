Leandro Paredes puso en duda seguir en la Selección Argentina y habló de las teorías conspirativas

Tras la victoria de Boca ante O´Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana , Leandro Paredes sorprendió este jueves al poner en duda su futuro en la Selección Argentina , luego de la caída ante España en la final del Mundial 2026.

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El volante de 32 años, que no tuvo vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo, habló en zona mixta tras el encuentro ante el conjunto chileno.

"No sé si estoy para seguir en la Selección Argentina . Hay que digerir lo que pasó y procesarlo" , declaró el ídolo de Boca.

Además, admitió que tras varios años de trayectoria en la Albiceleste es momento de evaluar diversos factores antes de tomar una determinación definitiva.

El mediocampista central remarcó que el dolor por haberse quedado a las puertas del bicampeonato del mundo perdurará durante un largo período debido a la paridad del encuentro decisivo.

Leandro Paredes metió un quito decisivo para el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto y el pase a cuartos de final ante Suiza o Colombia.

"Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos, porque si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez", expresó Paredes.

Asimismo, dejó en claro que muchos integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni tienen que decidir si seguirán o no en el combinado nacional: "Muchos van a pensar en una decisión de seguir o no".

Sobre las teorías conspirativas en las redes sociales, Paredes fue directo: "No le damos bola. Somos conscientes que hicimos un gran Mundial y en la final España fue superior. Nos queda felicitarlos a ellos".

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Más allá de las versiones sobre su futuro, el jugador reveló las dificultades físicas que debió sortear durante la máxima cita futbolística. Detalló que compitió arrastrando una fisura ósea y que los dolores se agudizaron notablemente tras el enfrentamiento contra el seleccionado de Egipto.

Paredes no tuvo descanso y ya se incorporó al día a día del fútbol local bajo las órdenes del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena.

El exjugador de Roma instó a sus compañeros de equipo a dar vuelta la página tras la temprana frustración que significó la eliminación en la ronda inicial de la Copa Libertadores.

"Lo que pasamos duele, porque nos habíamos preparado para otro tipo de competiciones, para pelear por cosas importantes. Obviamente que la Sudamericana es importante también para nosotros porque vamos a apuntar a llegar al final también", dijo Paredes sobre el presente del Xeneize.