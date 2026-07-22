22 de julio de 2026 - 17:07

Boca confirmó sus lesionados y la sorpresiva lista de convocados para recibir a O'Higgins

El Xeneize jugará este jueves ante el cuadro de Chile por la Copa Sudamericana, y el entrenador ya eligió a quienes estarán concentrados.

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A través de las redes sociales oficiales, el Xeneize compartió el parte del Departamento Médico respecto a las situaciones particulares de algunos futbolistas que no están practicando a la par del grupo. Se trata del defensor Leandro Lozano (Distensión del músculo semimembranoso izquierdo), el volante Tomás Belmonte (Esguince leve de tobillo derecho), y los delanteros Milton Giménez (Lesión grado II del músculo aductor derecho), Carlos Palacios (Sobrecarga del músculo pectíneo derecho), y Adam Bareiro (Discopatía lumbar).

De esta manera, ninguno de los mencionados podrá sumar minutos ante O'Higgins, y continuarán desarrollando la recuperación de manera individual junto con el cuerpo médico del club. La idea es no forzar el regreso rápido para evitar complicaciones más grandes en el futuro cercano.

La lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a O'Higgins:

Respecto a la lista de convocados, Rodolfo Arruabarrena sorprendió al incluir a los refuerzos colombianos que llegaron en el transcurso de la presente semana, y que apenas han sumado algunos entrenamientos. Se trata del arquero Álvaro Montero, y del delantero Sebastián Villa. Inclusive, la información da cuenta de una posible titularidad de ambos.

Por otro lado, también está presente el capitán y referente Leandro Paredes. El volante concentrará y jugará a pesar de la lesión que arrastra desde la definición del Mundial 2026 en una muestra de compromiso con el grupo y con el momento de la institución, que busca dar el golpe en la Copa Sudamericana para cerrar con alegría el 2026.

Cabe destacar que el Xeneize afrontará días agitados. Este jueves a las 21.30 horas recibirá a O'Higgins en el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Un par de días después, el domingo 26 a las 19.30 horas, visitará a Deportivo Riestra en el comienzo del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Cuatro días después, irá a Chile para la vuelta del certamen internacional.

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