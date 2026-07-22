El Xeneize jugará este jueves ante el cuadro de Chile por la Copa Sudamericana, y el entrenador ya eligió a quienes estarán concentrados.

Boca confirmó sus lesionados y la sorpresiva lista de convocados para recibir a O'Higgins

Después de una importante preparación, Boca Juniors recibirá este jueves a O'Higgins de Chile en el marco de la Copa Sudamericana. Para este encuentro, el DT Rodolfo Arruabarrena ya designó a aquellos jugadores que concentrarán, y confirmó los lesionados que se perderán el choque.

Boca emitió un parte médico por sus cinco lesionados: Boca - Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina Copa Argentina A través de las redes sociales oficiales, el Xeneize compartió el parte del Departamento Médico respecto a las situaciones particulares de algunos futbolistas que no están practicando a la par del grupo. Se trata del defensor Leandro Lozano (Distensión del músculo semimembranoso izquierdo), el volante Tomás Belmonte (Esguince leve de tobillo derecho), y los delanteros Milton Giménez (Lesión grado II del músculo aductor derecho), Carlos Palacios (Sobrecarga del músculo pectíneo derecho), y Adam Bareiro (Discopatía lumbar).

De esta manera, ninguno de los mencionados podrá sumar minutos ante O'Higgins, y continuarán desarrollando la recuperación de manera individual junto con el cuerpo médico del club. La idea es no forzar el regreso rápido para evitar complicaciones más grandes en el futuro cercano.

La lista de convocados de Boca Juniors para enfrentar a O'Higgins: Respecto a la lista de convocados, Rodolfo Arruabarrena sorprendió al incluir a los refuerzos colombianos que llegaron en el transcurso de la presente semana, y que apenas han sumado algunos entrenamientos. Se trata del arquero Álvaro Montero, y del delantero Sebastián Villa. Inclusive, la información da cuenta de una posible titularidad de ambos.

Por otro lado, también está presente el capitán y referente Leandro Paredes. El volante concentrará y jugará a pesar de la lesión que arrastra desde la definición del Mundial 2026 en una muestra de compromiso con el grupo y con el momento de la institución, que busca dar el golpe en la Copa Sudamericana para cerrar con alegría el 2026.