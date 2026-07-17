17 de julio de 2026 - 00:01

Boca venció a Sarmiento y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina

Boca derrotó 2-0 a Sarmiento con goles de Alan Velasco y el juvenil Leonel Flores, avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Vélez en la próxima instancia.

Con autoridad, Boca derrotó a Sarmiento y sigue en carrera en la Copa Argentina.

Con autoridad, Boca derrotó a Sarmiento y sigue en carrera en la Copa Argentina.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca comenzó con el pie derecho el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El conjunto de la Ribera derrotó 2-0 a Sarmiento en Rosario, confirmó su superioridad a lo largo del encuentro y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Vélez.

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Desde el inicio, el equipo xeneize tomó el control del juego con un mediocampo integrado por Milton Delgado y Santiago Ascacibar, mientras Tomás Aranda dispuso de mayor libertad para generar juego. El conjunto dirigido por Arruabarrena buscó atacar por los costados, con las constantes proyecciones de Lautaro Blanco y la movilidad del juvenil Leonel Flores.

Arruabarrena debutó con un triunfo: Boca eliminó a Sarmiento en la Copa Argentina.

Arruabarrena debutó con un triunfo: Boca eliminó a Sarmiento en la Copa Argentina.

Con el paso de los minutos, Boca monopolizó la posesión y jugó gran parte del encuentro en campo rival. Alan Velasco se recostó sobre la izquierda para ampliar el frente de ataque y Blanco se transformó en una de las principales vías ofensivas, aunque el equipo no consiguió trasladar ese dominio al marcador.

La respuesta de Sarmiento fue escasa y se limitó a un remate desviado de Salle tras un rebote de un tiro libre. Después de esa acción, el conjunto de Junín retrocedió sus líneas y apostó a sostener el empate.

Velasco abrió el marcador y Flores selló la clasificación

La superioridad de Boca encontró recompensa apenas comenzado el complemento. Luego de varias aproximaciones, Alan Velasco recibió de frente al arco y sacó un potente remate bajo que venció a Ayala para establecer el 1-0, el primer gol oficial del segundo ciclo de Arruabarrena.

Con la ventaja, el conjunto azul y oro mantuvo la intensidad y siguió generando situaciones. Flores volvió a convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes, mientras Aranda recuperó varias pelotas en campo rival para sostener la presión ofensiva.

Por su parte, Sarmiento intentó reaccionar con un disparo lejano de Salle y un reclamo de penal tras una caída de Marabel, aunque el árbitro consideró que no existió infracción.

El segundo gol llegó a los 26 minutos del segundo tiempo y tuvo como protagonista al juvenil Leonel Flores, que coronó una destacada actuación. Tras una buena combinación colectiva, definió con un derechazo cruzado para convertir el 2-0 y marcar su primer gol en la Primera División de Boca.

Con una actuación sólida, superioridad futbolística y eficacia en el segundo tiempo, el conjunto xeneize selló el 2-0, avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina y ahora se enfrentará a Vélez en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.

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