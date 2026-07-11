Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán.

El mundo de Boca Juniors y el fútbol argentino están de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años. El histórico mediocampista fue el símbolo de una época dorada, referente absoluto de la camiseta azul y oro, y un caudillo cuyo legado trascendió generaciones .

Cuando le preguntaron si jugaría para Cabo Verde, Ayrton Costa, defensor de Boca se rió

Su partida deja un vacío enorme, pero su nombre ya está grabado para siempre en las páginas más gloriosas de la identidad xeneize .

Hablar del "Rata" es hablar de fidelidad absoluta. Surgido de las divisiones inferiores del club, Rattín debutó en Primera División en 1956 en un escenario inmejorable: un Superclásico ante River Plate (triunfo 2-1), donde tuvo la difícil tarea de marcar a Ángel Labruna.

Con mucha tristeza y pesar, comunicamos la noticia del fallecimiento Antonio Ubaldo #Rattín a los 89 años. El volante central que todo equipo quiere tener, surgido de las inferiores de #Boca . Jugó 382 partidos en el Xeneize, con 28 goles. Ganó 4 títulos: Campeonatos… pic.twitter.com/TM53Fm9cjM

A diferencia del fútbol moderno, Rattín vistió una sola camiseta a nivel de clubes durante sus 14 temporadas como profesional . Se retiró en 1970 siendo el auténtico "jugador de un solo club" (one-club man).

La trascendencia de Antonio Rattín no se limitó a la Bombonera. Con la Selección Argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, llevando la cinta de capitán en territorio británico. Fue justamente allí donde protagonizó uno de los momentos más icónicos y curiosos en la historia de los mundiales.

Voz de mando: Su imponente presencia física y liderazgo lo convirtieron rápidamente en el gran capitán del equipo.

[AHORA] A los 89 años, murió Antonio Rattín, gloria de Boca: una disputa que tuvo con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein fue el puntapié para la creación de la tarjeta roja en el fútbol. https://t.co/EvLKm2bTDj pic.twitter.com/kOja2uwbn0

Expulsión de Rattín, en el Mundial de 1966 ante Inglaterra. / Gentileza.

La histórica expulsión en el Mundial de 1966

En el partido de cuartos de final contra Inglaterra, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar a Rattín. Al no compartir el idioma, el volante argentino exigió de forma vehemente la presencia de un traductor y se negó a abandonar el campo de juego, demorando el partido por casi 10 minutos.

Este incidente dejó tres imágenes para el recuerdo eterno:

El jugador saliendo del campo indignado y retorciendo el banderín del córner , que llevaba la bandera británica.

Rattín sentándose momentáneamente sobre la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II .

El origen de las tarjetas en el fútbol: Debido a la confusión idiomática de este partido, la FIFA ideó e implementó el sistema de tarjetas amarillas y rojas para el Mundial de México 1970.

Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán. Gentileza.

Un legado inmortal: Estatua y reconocimiento en la Bombonera

Tras su retiro de las canchas en 1970 —despedido con un emotivo partido homenaje entre Boca y el Resto de América—, Rattín siguió ligado al deporte de sus amores. Se desempeñó como director técnico e incluso dirigió al primer equipo de Boca Juniors en 1980.

En el año 2015, el club le brindó el máximo reconocimiento al que puede aspirar un ídolo de la institución: se inauguró una estatua de bronce en su honor en el Museo de la Pasión Boquense, inmortalizando su figura junto a otras grandes glorias de la institución.

"Jugué con dos camisetas solamente en toda mi vida: la de Boca y la de Argentina", fue una de sus frases más célebres. Un resumen perfecto para una trayectoria marcada por el sentido de pertenencia y el amor por los colores.

¡Hasta siempre, Capitán Eterno!