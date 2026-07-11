Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán.

El mundo de Boca Juniors y el fútbol argentino están de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años. El histórico mediocampista fue el símbolo de una época dorada, referente absoluto de la camiseta azul y oro, y un caudillo cuyo legado trascendió generaciones.
Antonio Rattín: Una vida entera dedicada a Boca Juniors
Hablar del "Rata" es hablar de fidelidad absoluta. Surgido de las divisiones inferiores del club, Rattín debutó en Primera División en 1956 en un escenario inmejorable: un Superclásico ante River Plate (triunfo 2-1), donde tuvo la difícil tarea de marcar a Ángel Labruna.
A diferencia del fútbol moderno, Rattín vistió una sola camiseta a nivel de clubes durante sus 14 temporadas como profesional. Se retiró en 1970 siendo el auténtico "jugador de un solo club" (one-club man).
Los números de una leyenda Xeneize
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Partidos oficiales: 382 encuentros defendiendo la camiseta azul y oro.
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Goles convertidos: 28 tantos.
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Títulos conquistados: 4 campeonatos locales (1962, 1964, 1965 y la Copa de Competencia de 1969).
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Voz de mando: Su imponente presencia física y liderazgo lo convirtieron rápidamente en el gran capitán del equipo.
El histórico paso de Rattín por la Selección Argentina y el nacimiento de las tarjetas en el fútbol
La trascendencia de Antonio Rattín no se limitó a la Bombonera. Con la Selección Argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, llevando la cinta de capitán en territorio británico. Fue justamente allí donde protagonizó uno de los momentos más icónicos y curiosos en la historia de los mundiales.
Expulsión de Rattín, en el Mundial de 1966 ante Inglaterra. / Gentileza.
La histórica expulsión en el Mundial de 1966
En el partido de cuartos de final contra Inglaterra, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar a Rattín. Al no compartir el idioma, el volante argentino exigió de forma vehemente la presencia de un traductor y se negó a abandonar el campo de juego, demorando el partido por casi 10 minutos.
Este incidente dejó tres imágenes para el recuerdo eterno:
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El jugador saliendo del campo indignado y retorciendo el banderín del córner, que llevaba la bandera británica.
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Rattín sentándose momentáneamente sobre la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II.
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El origen de las tarjetas en el fútbol: Debido a la confusión idiomática de este partido, la FIFA ideó e implementó el sistema de tarjetas amarillas y rojas para el Mundial de México 1970.
Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán.
Gentileza.
Un legado inmortal: Estatua y reconocimiento en la Bombonera
Tras su retiro de las canchas en 1970 —despedido con un emotivo partido homenaje entre Boca y el Resto de América—, Rattín siguió ligado al deporte de sus amores. Se desempeñó como director técnico e incluso dirigió al primer equipo de Boca Juniors en 1980.
En el año 2015, el club le brindó el máximo reconocimiento al que puede aspirar un ídolo de la institución: se inauguró una estatua de bronce en su honor en el Museo de la Pasión Boquense, inmortalizando su figura junto a otras grandes glorias de la institución.
"Jugué con dos camisetas solamente en toda mi vida: la de Boca y la de Argentina", fue una de sus frases más célebres. Un resumen perfecto para una trayectoria marcada por el sentido de pertenencia y el amor por los colores.
¡Hasta siempre, Capitán Eterno!