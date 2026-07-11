11 de julio de 2026 - 11:28

Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán

Falleció Antonio Rattín a los 89 años. Repasamos la vida, carrera y el histórico legado del máximo caudillo de Boca y la Selección Argentina.

Falleció Antonio Rattín: Luto y dolor en Boca por la partida de su eterno capitán.

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Los Andes | Redacción Deportes
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Antonio Rattín: Una vida entera dedicada a Boca Juniors

Hablar del "Rata" es hablar de fidelidad absoluta. Surgido de las divisiones inferiores del club, Rattín debutó en Primera División en 1956 en un escenario inmejorable: un Superclásico ante River Plate (triunfo 2-1), donde tuvo la difícil tarea de marcar a Ángel Labruna.

Los números de una leyenda Xeneize

  • Partidos oficiales: 382 encuentros defendiendo la camiseta azul y oro.

  • Goles convertidos: 28 tantos.

  • Títulos conquistados: 4 campeonatos locales (1962, 1964, 1965 y la Copa de Competencia de 1969).

  • Voz de mando: Su imponente presencia física y liderazgo lo convirtieron rápidamente en el gran capitán del equipo.

El histórico paso de Rattín por la Selección Argentina y el nacimiento de las tarjetas en el fútbol

La trascendencia de Antonio Rattín no se limitó a la Bombonera. Con la Selección Argentina disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, llevando la cinta de capitán en territorio británico. Fue justamente allí donde protagonizó uno de los momentos más icónicos y curiosos en la historia de los mundiales.

Expulsión de Rattín, en el Mundial de 1966 ante Inglaterra. / Gentileza.
Expulsión de Rattín, en el Mundial de 1966 ante Inglaterra. / Gentileza.

La histórica expulsión en el Mundial de 1966

En el partido de cuartos de final contra Inglaterra, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar a Rattín. Al no compartir el idioma, el volante argentino exigió de forma vehemente la presencia de un traductor y se negó a abandonar el campo de juego, demorando el partido por casi 10 minutos.

Este incidente dejó tres imágenes para el recuerdo eterno:

  • El jugador saliendo del campo indignado y retorciendo el banderín del córner, que llevaba la bandera británica.

  • Rattín sentándose momentáneamente sobre la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II.

  • El origen de las tarjetas en el fútbol: Debido a la confusión idiomática de este partido, la FIFA ideó e implementó el sistema de tarjetas amarillas y rojas para el Mundial de México 1970.

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Un legado inmortal: Estatua y reconocimiento en la Bombonera

Tras su retiro de las canchas en 1970 —despedido con un emotivo partido homenaje entre Boca y el Resto de América—, Rattín siguió ligado al deporte de sus amores. Se desempeñó como director técnico e incluso dirigió al primer equipo de Boca Juniors en 1980.

En el año 2015, el club le brindó el máximo reconocimiento al que puede aspirar un ídolo de la institución: se inauguró una estatua de bronce en su honor en el Museo de la Pasión Boquense, inmortalizando su figura junto a otras grandes glorias de la institución.

"Jugué con dos camisetas solamente en toda mi vida: la de Boca y la de Argentina", fue una de sus frases más célebres. Un resumen perfecto para una trayectoria marcada por el sentido de pertenencia y el amor por los colores.

¡Hasta siempre, Capitán Eterno!

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