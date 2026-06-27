Cuando le preguntaron si jugaría para Cabo Verde, Ayrton Costa, defensor de Boca se rió

La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a la Selección argentina, hizo reflotar una curiosa historia vinculada a Boca: la de Ayrton Costa, el defensor que pudo haber jugado para el país africano, pero descartó esa posibilidad entre risas.

Argentina enfrentará a Cabo Verde en el Mundial 2026: dónde queda y cómo es la historia del rival

El zaguero del Xeneize tiene ascendencia caboverdiana por parte de su abuelo paterno, una condición que le habría permitido ser considerado por la Federación de Cabo Verde para integrar el seleccionado que disputa su primera Copa del Mundo.

Sin embargo, cuando fue consultado meses atrás por esa chance, Costa fue tajante y dejó una respuesta que hoy volvió a viralizarse.

“¿Cabo Verde? No. Mi abuelo era de ahí, pero yo soy argentino”, respondió el defensor en una rueda de prensa de noviembre pasado, al ser consultado por la posibilidad de representar al equipo africano en el Mundial.

La frase, acompañada por una sonrisa, tomó otra dimensión después de la sorpresiva campaña de los Tiburones Azules, que terminaron segundos en el Grupo H y se metieron por primera vez en su historia en una fase eliminatoria mundialista.

Cabo Verde empató 0-0 con España, igualó 2-2 ante Uruguay y cerró la zona con un 0-0 frente a Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar por encima de la Celeste y del conjunto asiático.

Ahora, el seleccionado africano será rival de Argentina el viernes 3 de julio, en Miami, por los dieciseisavos de final del torneo.

La historia de Costa se suma a una característica central del seleccionado caboverdiano: gran parte de su plantel está integrado por futbolistas nacidos o formados fuera del país, especialmente en Europa, pero con raíces familiares en el archipiélago africano.

Por ese motivo, en los últimos años la Federación de Cabo Verde realizó un fuerte trabajo de búsqueda de jugadores con ascendencia caboverdiana en distintas partes del mundo.

En ese radar apareció el nombre de Costa, nacido en Quilmes, formado en Independiente, con paso por Platense y el fútbol europeo, y actualmente futbolista de Boca.

El defensor, de todos modos, dejó claro que su identidad futbolística está ligada a la Argentina y hasta se ilusionó con una eventual convocatoria de Lionel Scaloni.

“Ojalá. Yo estoy enfocado en Boca”, había dicho en aquella entrevista, al ser consultado por un posible llamado de la Selección argentina.

La chance de jugar para Cabo Verde quedó descartada por decisión del propio futbolista, pero el tema volvió a instalarse por el cruce que ahora tendrá el equipo africano ante la Albiceleste.