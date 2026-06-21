21 de junio de 2026 - 21:16

La lección de Cabo Verde en el Mundial 2026: el corazón como motor invencible

El humilde equipo se convirtió en un hueso duro de roer dentro del Grupo H, escribiendo capítulos de oro en su historia.

La lección de Cabo Verde en el Mundial 2026: el corazón como motor invencible

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Que un equipo que representa a un pequeño territorio de pocos cientos de miles de habitaciones pueda plantar bandera ante cuadros muy superiores desde la historia y la jerarquía individual da una importante lección.

En la previa del inicio de la competencia, ningún erudito anticipó una actuación como la que está mostrando Cabo Verde. Por el contrario, se le auguró una oscura participación. Se hablaba de fuertes goleadas con España y Uruguay, decantando en un cómodo y humillante último puesto del Grupo H.

Sin embargo, los que salimos humillados fuimos aquellos que no tuvimos en cuenta la pasión de un país que está haciendo historia, el amor por el fútbol de un grupo dispuesto a todo, y la paridad del deporte actual. A pesar de la imaginación colectiva, el elenco de Bubista escribió dos páginas doradas de su trayectoria internacional.

Cabo Verde hace milagros en el Mundial 2026:

Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026
Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026

Uruguay - Cabo Verde, por el Mundial 2026

El debut ante la candidata España fue increíble. Es cierto que casi no pateó al arco y que convirtió a su longevo arquero Vozinha en figura. Pero también es verdad que lo aguantó con hidalguía, resistiendo con sus nobles armas defensivas. No necesitó la pierna fuerte (sólo una infracción en todo el juego), ni hacer tiempo de forma excesiva.

Así, salió en los portales de todo el globo y desató un festejo interminable en la pequeña nación. La cenicienta había dado el golpe de su vida ante una tibia selección española, que hasta exigió a su estrella Lamine Yamal de forma poco exitosa.

Y este domingo llegó la segunda presentación. “Es imposible que repita el milagro”, decíamos todos sobre el partido de Cabo Verde ante Uruguay. En la previa se hablaba de un encuentro dominado por la Celeste, que necesitaba ganar para igualar la línea de España y evitar un cruce con Argentina en 16vos.

Aunque otra vez Cabo Verde nos dio una lección. Ese corazón tenía combustible suficiente para otra noche histórica. En esta ocasión su arquero no fue la figura y el entramado defensivo mostró fisuras, pero apareció toda su astucia.

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El tiro libre de Lenini en el primer tiempo ante una barrera Celeste que increíblemente se abrió, y el gol de Varela tras el mal pase de Olivera hacia el medio fueron suficientes para lograr un empate inesperado y merecido. Aprovechó los errores del rival, y pasó por caja para cobrarlos. Fue efectivo y sacó una igualdad importantísima.

Aprenda mundo futbolero. La jerarquía individual, la historia o el tamaño de un país no es impedimento para hacer historia. Tan sólo hace falta un plan de trabajo aceitado, y corazón. Cabo Verde lo tiene.

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