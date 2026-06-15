Golpe en el Mundial 2026: Cabo Verde frenó a España con el histórico "Proyecto LinkedIn"

Cuando el árbitro jordano Adham Makhadmeh hizo sonar el pitazo final, la paridad quedó grabada en la historia del fútbol. Los futbolistas de España se llevaron las manos a la cabeza sin poder creerlo, mientras que la delegación de Cabo Verde festejó eufórica. En el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, el combinado africano dio la gran sorpresa del certamen al rescatar un impensado empate ante la potencia europea.

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La hazaña cobra una dimensión aún mayor al analizar la geografía y la demografía del archipiélago africano. Independizado en julio de 1975 y afiliado a la FIFA recién en 1986, el país ya ostenta un récord histórico antes de que ruede la pelota.

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A raíz de las constantes olas migratorias, las autoridades del fútbol caboverdiano entendieron que sus mejores talentos estaban distribuidos por Europa. Históricamente, leyendas como Patrick Vieira ( Francia) o Nani (Portugal) tuvieron raíces en las islas pero vistieron otras camisetas. De hecho, se calcula que hoy vive casi el doble de caboverdianos fuera del país que dentro de su propio territorio.

Sin liga formal: En las islas no existe un torneo local unificado. Cada isla organiza su propia competencia y luego los mejores clasifican a un campeonato corto en Praia, la capital.

Población reducida: Cuenta con apenas 600.000 habitantes , lo que lo convierte en el tercer país menos poblado en jugar un Mundial, por detrás de Curazao (que debuta en esta edición) y de Islandia (Rusia 2018).

El más pequeño: Es el país con menor superficie territorial que alguna vez haya disputado una Copa del Mundo (poco más de 4.000 km², tres veces menos que la superficie de las Islas Malvinas).

Para revertir esto, en 2010 el entrenador Lúcio Antunes propuso rastrear exhaustivamente a jugadores nacidos en el exterior con ascendencia caboverdiana. La búsqueda fue tan minuciosa que incluyó redes sociales profesionales, dando nacimiento al famoso "Proyecto LinkedIn".

El caso más emblemático es el del defensor Roberto Lopes. Nacido y criado en Dublín (Irlanda), recibió en 2018 un mensaje por LinkedIn para sumarse a la selección. Al estar escrito en portugués, pensó que era spam y lo ignoró. Meses después le escribieron en inglés, aceptó la propuesta y este martes terminó siendo titular frente a España.

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El actual director técnico, Bubista, conformó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 apoyándose fuertemente en este proyecto de captación. Catorce de los futbolistas citados nacieron fuera de las islas:

Países Bajos (6): Sindy Cabral, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Dailon Livramento, Deroy Duarte y Garry Rodrigues.

Francia (3): Steven Moreira, Willy Semedo y Logan Costa.

Portugal (3): Telmo Arcanjo, Wagner Pina y Helio Varela.

Irlanda (1): Roberto "Pico" Lopes.

Estados Unidos (1): CJ Dos Santos.

Lo que en principio nació como una búsqueda amateur de oficina, hoy se transformó en una estructura táctica capaz de plantarse de igual a igual ante las máximas potencias del fútbol internacional.