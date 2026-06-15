Selección Argentina vs. Argelia: las dudas de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026

Último ensayo en Kansas City: Lionel Scaloni define la formación para el debut mundialista manteniendo el misterio, pero con una certeza inamovible llamada "Dibu" Martínez.

Lionel Scaloni aún no definió el equipo titular de la Selección Argentina de cara al debut ante Argelia en el Mundial 2026.

La Selección Argentina afrontó este lunes su último entrenamiento en la antesala del debut mundialista frente a Argelia. El encuentro se disputará este martes a las 22 en el Estadio Kansas City, por la primera jornada del Grupo J, y el director técnico Lionel Scaloni aprovechó la práctica vespertina para pulir los últimos detalles y despejar las incógnitas en el once titular.

Durante la conferencia de prensa previa, el entrenador prefirió jugar al misterio y no confirmó el equipo, aunque dejó una certeza fundamental para los hinchas: Emiliano "Dibu" Martínez está recuperado de la fractura en el dedo anular de su mano derecha y será el arquero titular.

DIBU MARTÍNEZ MUNDIAL 2026. Dibu Martínez está recuperado y jugará en el debut de la Selección Argentina. Gentileza. "Todavía no se los di a los chicos, lo daré esta tarde en el entrenamiento", explicó el DT santafesino. Asimismo, ratificó que la única baja obligada por lesión es la de Nicolás Tagliafico, quien arrastra un desgarro en el sóleo de su pierna izquierda.

Las dos incógnitas de Lionel Scaloni en la defensa de la Selección Argentina Con Cristian "Cuti" Romero en óptimas condiciones físicas y firme en la zaga central, el cuerpo técnico debe resolver quién será su ladero y cómo rearmará el lateral izquierdo ante la ausencia de Tagliafico. Las cartas sobre la mesa plantean dos escenarios directos:

La opción natural: Que Facundo Medina ocupe el lateral izquierdo. El jugador fue incluido en la lista de la Copa del Mundo con la proyección de cumplir ese rol defensivo por la banda. De darse esta variante, la duda central quedaría entre la experiencia de Nicolás Otamendi o la vigencia de Lisandro Martínez para acompañar al "Cuti".

El plan alternativo: Que Lisandro Martínez se desplace hacia el lateral izquierdo (puesto que conoce bien). Si el jugador del Manchester United ocupa la banda, de manera automática Nicolás Otamendi volvería a la titularidad como segundo marcador central. Lisandro Martínez y un llamado de último momento para sumarse a la Selección Argentina. Lisandro Martínez sería titiular en la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026. Gentileza. El dilema del "nueve": ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez? En el frente de ataque, el panorama ofrece otra atractiva disputa futbolística para acompañar al capitán Lionel Messi. Por un lado, Lautaro Martínez llega con un presente arrollador tras consagrarse campeón y goleador de la Serie A de Italia con el Inter de Milán. Por el otro, Julián Álvarez asoma con frescura tras haber dejado atrás una molestia en el tobillo que lo marginó de los últimos amistosos frente a Honduras e Islandia. Ya recuperado, el delantero del Atlético de Madrid pelea mano a mano la titularidad para el estreno.