15 de junio de 2026 - 19:21

Selección Argentina vs. Argelia: las dudas de Lionel Scaloni antes del debut en el Mundial 2026

Último ensayo en Kansas City: Lionel Scaloni define la formación para el debut mundialista manteniendo el misterio, pero con una certeza inamovible llamada "Dibu" Martínez.

Lionel Scaloni aún no definió el equipo titular de la Selección Argentina de cara al debut ante Argelia en el Mundial 2026.&nbsp;

Lionel Scaloni aún no definió el equipo titular de la Selección Argentina de cara al debut ante Argelia en el Mundial 2026. 

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Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

La Selección Argentina afrontó este lunes su último entrenamiento en la antesala del debut mundialista frente a Argelia. El encuentro se disputará este martes a las 22 en el Estadio Kansas City, por la primera jornada del Grupo J, y el director técnico Lionel Scaloni aprovechó la práctica vespertina para pulir los últimos detalles y despejar las incógnitas en el once titular.

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Durante la conferencia de prensa previa, el entrenador prefirió jugar al misterio y no confirmó el equipo, aunque dejó una certeza fundamental para los hinchas: Emiliano "Dibu" Martínez está recuperado de la fractura en el dedo anular de su mano derecha y será el arquero titular.

Las dos incógnitas de Lionel Scaloni en la defensa de la Selección Argentina

Con Cristian "Cuti" Romero en óptimas condiciones físicas y firme en la zaga central, el cuerpo técnico debe resolver quién será su ladero y cómo rearmará el lateral izquierdo ante la ausencia de Tagliafico. Las cartas sobre la mesa plantean dos escenarios directos:

  • La opción natural: Que Facundo Medina ocupe el lateral izquierdo. El jugador fue incluido en la lista de la Copa del Mundo con la proyección de cumplir ese rol defensivo por la banda. De darse esta variante, la duda central quedaría entre la experiencia de Nicolás Otamendi o la vigencia de Lisandro Martínez para acompañar al "Cuti".

  • El plan alternativo: Que Lisandro Martínez se desplace hacia el lateral izquierdo (puesto que conoce bien). Si el jugador del Manchester United ocupa la banda, de manera automática Nicolás Otamendi volvería a la titularidad como segundo marcador central.

Lisandro Martínez y un llamado de último momento para sumarse a la Selección Argentina.
Lisandro Mart&iacute;nez ser&iacute;a titiular en la Selecci&oacute;n Argentina en el debut del Mundial 2026.&nbsp;

Lisandro Martínez sería titiular en la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.

El dilema del "nueve": ¿Lautaro Martínez o Julián Álvarez?

En el frente de ataque, el panorama ofrece otra atractiva disputa futbolística para acompañar al capitán Lionel Messi. Por un lado, Lautaro Martínez llega con un presente arrollador tras consagrarse campeón y goleador de la Serie A de Italia con el Inter de Milán. Por el otro, Julián Álvarez asoma con frescura tras haber dejado atrás una molestia en el tobillo que lo marginó de los últimos amistosos frente a Honduras e Islandia. Ya recuperado, el delantero del Atlético de Madrid pelea mano a mano la titularidad para el estreno.

Lautaro Martínez, goleador de la Selección Argentina
Lautaro Mart&iacute;nez, goleador de la Selecci&oacute;n Argentina, ser&iacute;a titular en el debut del Mundial 2026.&nbsp;

Lautaro Martínez, goleador de la Selección Argentina, sería titular en el debut del Mundial 2026.

La probable formación de Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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