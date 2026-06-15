Las 5 cábalas y rituales de la Selección Argentina que se repiten en el Mundial 2026

Las cábalas no ganan partidos. Lionel Scaloni es el primero en repetirlo cada vez que se le consulta sobre las supersticiones que rodean a la Selección Argentina. Sin embargo, en un grupo que encontró en las rutinas y en los pequeños detalles una parte fundamental de su identidad, existen costumbres y coincidencias que generan seguridad interna y, de manera inevitable, encienden la ilusión de los hinchas.

Lionel Messi y otro capítulo de oro: llegará a los 200 partidos con la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina debuta ante Argelia y sueña con el bicampeonato: hora, formaciones y dónde ver en vivo

A horas del esperado debut frente a Argelia , la Albiceleste conserva varios de los rasgos íntimos que acompañaron al plantel campeón del mundo en Qatar. Desde las decisiones habitacionales de Lionel Messi hasta los momentos de distensión con música popular, el ADN de la Scaloneta sigue intacto.

Al igual que en la última Copa del Mundo, Lionel Messi no tendrá compañero de banco . Desde el retiro de Sergio Agüero de las convocatorias, el capitán se acostumbró a tener un cuarto exclusivo para él solo, y esa tradición se mantiene en la concentración de Kansas.

Sin embargo, hay un detalle numérico que volvió locos a los más cabuleros en las redes sociales:

Hay rituales que no se negocian bajo ningún concepto. Dos días antes del estreno mundialista, el plantel argentino volvió a encender las brasas para cumplir con el tradicional asado, una ceremonia clave para la unión del grupo.

En el Mundial 2026: El rosarino ocupa la habitación 202, una cifra que los fanáticos ya interpretan como un guiño místico hacia la búsqueda de la cuarta corona.

En Qatar 2022: Leo se hospedó en la habitación 201 (asociada al "2+1" por la tercera estrella).

Ni siquiera la fuerte tormenta con alertas de vientos severos que azotó a Kansas logró alterar el plan. El arquero Emiliano "Dibu" Martínez mostró la intimidad de la cena en sus redes sociales y resumió el espíritu del búnker argentino con una frase contundente: "Contra viento y marea".

Los caramelos de De Paul y Paredes: cábala de la Selección Argentina

Una de las marcas registradas más famosas de la era Scaloni vuelve a decir presente. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, laderos fundamentales del capitán, saltarán al campo de juego del Kansas City Stadium repitiendo su clásica rutina de comer caramelos en el círculo central antes del calentamiento.

Lejos de desaparecer, este hábito se sostuvo durante las Eliminatorias, los amistosos previos contra Honduras e Islandia, y será parte del folklore en el debut ante los africanos.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes salieron a la cancha con sus caramelos. Foto: X / @dataref_ar Rodrigo De Paul y Leandro Paredes salen siempre a la cancha con sus caramelos. Gentileza: X / @dataref_ar

Distensión al estilo Scaloni: la visita de "La Mona" Jiménez

El cuerpo técnico argentino sabe que el equilibrio entre la exigencia táctica y el relax mental es la clave del éxito. Lejos de imponer un aislamiento estricto, Scaloni permitió que los futbolistas recorrieran la ciudad y abrió las puertas a las visitas afectivas.

El sábado por la noche, la concentración recibió un empuje de energía cordobesa con la visita de Carlos "La Mona" Jiménez. El legendario cantante de cuarteto compartió charlas con Julián Álvarez y Nahuel Molina, y terminó armando una fiesta improvisada en el salón al ritmo de su histórico éxito "Beso a beso".

La Mona Jiménez se reunió con Messi y los jugadores en la concentración argentina La Mona Jiménez se reunió con Messi y los jugadores en la concentración argentina. Instagram / @lamonaoficial

La columna vertebral de la Selección Argentina sigue siendo el motor

Más allá de los nuevos nombres que refrescan la lista de convocados, la estructura que tocó la gloria en Medio Oriente permanece completamente en pie y con memoria futbolística activa.

Los pilares de la Scaloneta para este debut siguen siendo los mismos: Dibu Martínez, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Messi y Julián Álvarez. A ellos se suma Leandro Paredes, quien logró recuperarse a tiempo de su lesión y, aunque iniciará el partido en el banco de suplentes, es una pieza clave de la mística de este vestuario.