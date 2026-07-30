30 de julio de 2026 - 17:19

"No tienen negros": la absurda campaña contra la Selección Argentina y la realidad que desmiente el mito

Una mirada eurocéntrica volvió a poner la lupa sobre la falta de futbolistas afrodescendientes en la Albiceleste durante el Mundial 2026. La historia del país, la demografía y los nuevos juveniles derriban este prejuicio

Stephen Kiki Ramos. Nacido en Haití y formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, el talentoso extremo debutó en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente.&nbsp;

Stephen "Kiki" Ramos. Nacido en Haití y formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, el talentoso extremo debutó en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Durante el desarrollo del Mundial 2026, resurgió una narrativa recurrente en medios internacionales y redes sociales: señalar a la Selección Argentina de "racista" o poco inclusiva bajo el argumento simplista de que en sus planteles no abundan los futbolistas de piel negra.

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  • Invisibilización de la demografía real: La composición étnica de Argentina difiere sustancialmente de la de otros países de la región.

  • Prejuicio eurocéntrico: Se juzga la inclusión únicamente a través del fenotipo visible, omitiendo el mestizaje local.

  • Narrativa de redes: Críticas que buscan instalar etiquetas de discriminación sin sustento en el proceso de selección deportiva.

"Reducir la identidad cultural o deportiva de un país a la presencia o ausencia de un fenotipo determinado no es más que un prejuicio que ignora la pluralidad real de la sociedad argentina".

H&eacute;ctor "Chocolate" Baley: Arquero suplente de la selecci&oacute;n campeona en la Copa del Mundo de 1978 y convocado tambi&eacute;n para Espa&ntilde;a 1982.&nbsp;

Héctor "Chocolate" Baley: Arquero suplente de la selección campeona en la Copa del Mundo de 1978 y convocado también para España 1982.

La realidad en la cancha: la historia y el presente lo desmienten

Lejos del relato instalado en el exterior, la camiseta celeste y blanca siempre estuvo abierta a todo futbolista con la jerarquía necesaria para defenderla, sin distinción de origen.

La presencia de futbolistas afrodescendientes en la selección argentina ha sido muy reducida a lo largo de su historia, destacando nombres como Alejandro de los Santos, Héctor Baley y José Manuel Ramos Delgado:

  • Alejandro de los Santos: Delantero de las décadas de 1920 y 1930, considerado el primer futbolista afroargentino destacado en vestir la camiseta nacional (jugó la Copa América 1925).
  • Héctor "Chocolate" Baley: Arquero suplente de la selección campeona en la Copa del Mundo de 1978 y convocado también para España 1982.
  • José Manuel Ramos Delgado: Defensor central de gran trayectoria en los años 50 y 60, quien jugó los Mundiales de 1958 y 1962 con la Albiceleste.
Kiki Ramos fue convocado a la Selecci&oacute;n Argentina SUB 17. Juega en V&eacute;lez. Pasta de crack.&nbsp;

Kiki Ramos fue convocado a la Selección Argentina SUB 17. Juega en Vélez. Pasta de crack.

El mito se cae en las juveniles: el caso "Kiki" Ramos

Un ejemplo reciente que pulveriza este relato es la irrupción de Stephen "Kiki" Ramos. Nacido en Haití y formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, el talentoso extremo debutó en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente. Su citación demuestra que el único criterio de selección en la AFA es el talento y el nivel deportivo.

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