"No tienen negros": la absurda campaña contra la Selección Argentina y la realidad que desmiente el mito

Una mirada eurocéntrica volvió a poner la lupa sobre la falta de futbolistas afrodescendientes en la Albiceleste durante el Mundial 2026. La historia del país, la demografía y los nuevos juveniles derriban este prejuicio

Stephen "Kiki" Ramos . Nacido en Haití y formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, el talentoso extremo debutó en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente.

Durante el desarrollo del Mundial 2026, resurgió una narrativa recurrente en medios internacionales y redes sociales: señalar a la Selección Argentina de "racista" o poco inclusiva bajo el argumento simplista de que en sus planteles no abundan los futbolistas de piel negra.

Esta crítica —impulsada años atrás por medios como The Washington Post y reeditada recientemente en la prensa anglosajona— aplica una mirada ajena a la historia demográfica latinoamericana, ignorando la realidad social de Argentina y la propia historia de su fútbol.

Un análisis simplista desde el exterior El debate internacional suele ignorar los procesos históricos del Río de la Plata. Trasplantar dinámicas raciales de países como Estados Unidos o potencias europeas hacia América del Sur genera diagnósticos erróneos:

Invisibilización de la demografía real: La composición étnica de Argentina difiere sustancialmente de la de otros países de la región.

Prejuicio eurocéntrico: Se juzga la inclusión únicamente a través del fenotipo visible, omitiendo el mestizaje local.

Narrativa de redes: Críticas que buscan instalar etiquetas de discriminación sin sustento en el proceso de selección deportiva. "Reducir la identidad cultural o deportiva de un país a la presencia o ausencia de un fenotipo determinado no es más que un prejuicio que ignora la pluralidad real de la sociedad argentina".

Héctor "Chocolate" Baley: Arquero suplente de la selección campeona en la Copa del Mundo de 1978 y convocado también para España 1982. Gentileza. La realidad en la cancha: la historia y el presente lo desmienten Lejos del relato instalado en el exterior, la camiseta celeste y blanca siempre estuvo abierta a todo futbolista con la jerarquía necesaria para defenderla, sin distinción de origen.