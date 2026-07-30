"No tienen negros": la absurda campaña contra la Selección Argentina y la realidad que desmiente el mito

Durante el desarrollo del Mundial 2026, resurgió una narrativa recurrente en medios internacionales y redes sociales: señalar a la Selección Argentina de "racista" o poco inclusiva bajo el argumento simplista de que en sus planteles no abundan los futbolistas de piel negra.
Esta crítica —impulsada años atrás por medios como The Washington Post y reeditada recientemente en la prensa anglosajona— aplica una mirada ajena a la historia demográfica latinoamericana, ignorando la realidad social de Argentina y la propia historia de su fútbol.
Un análisis simplista desde el exterior
El debate internacional suele ignorar los procesos históricos del Río de la Plata. Trasplantar dinámicas raciales de países como Estados Unidos o potencias europeas hacia América del Sur genera diagnósticos erróneos:
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Invisibilización de la demografía real: La composición étnica de Argentina difiere sustancialmente de la de otros países de la región.
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Prejuicio eurocéntrico: Se juzga la inclusión únicamente a través del fenotipo visible, omitiendo el mestizaje local.
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Narrativa de redes: Críticas que buscan instalar etiquetas de discriminación sin sustento en el proceso de selección deportiva.
"Reducir la identidad cultural o deportiva de un país a la presencia o ausencia de un fenotipo determinado no es más que un prejuicio que ignora la pluralidad real de la sociedad argentina".
Héctor "Chocolate" Baley: Arquero suplente de la selección campeona en la Copa del Mundo de 1978 y convocado también para España 1982.
Gentileza.
La realidad en la cancha: la historia y el presente lo desmienten
Lejos del relato instalado en el exterior, la camiseta celeste y blanca siempre estuvo abierta a todo futbolista con la jerarquía necesaria para defenderla, sin distinción de origen.
La presencia de futbolistas afrodescendientes en la selección argentina ha sido muy reducida a lo largo de su historia, destacando nombres como Alejandro de los Santos, Héctor Baley y José Manuel Ramos Delgado:
- Alejandro de los Santos: Delantero de las décadas de 1920 y 1930, considerado el primer futbolista afroargentino destacado en vestir la camiseta nacional (jugó la Copa América 1925).
- Héctor "Chocolate" Baley: Arquero suplente de la selección campeona en la Copa del Mundo de 1978 y convocado también para España 1982.
- José Manuel Ramos Delgado: Defensor central de gran trayectoria en los años 50 y 60, quien jugó los Mundiales de 1958 y 1962 con la Albiceleste.
Kiki Ramos fue convocado a la Selección Argentina SUB 17. Juega en Vélez. Pasta de crack.
Gentileza.
El mito se cae en las juveniles: el caso "Kiki" Ramos
Un ejemplo reciente que pulveriza este relato es la irrupción de Stephen "Kiki" Ramos. Nacido en Haití y formado en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, el talentoso extremo debutó en la Selección Argentina Sub-17 dirigida por Diego Placente. Su citación demuestra que el único criterio de selección en la AFA es el talento y el nivel deportivo.