30 de julio de 2026 - 15:40

Nicolás Tagliafico: "Dejé el estudio de muy chico. Ya me habían hecho mi primer contrato y sabía que sería futbolista. Dije: 'Puedo dejar el colegio'"

El defensor abandonó la secundaria durante su adolescencia, pero años después la retomó. Terminó las últimas materias mientras disputaba la Copa América.

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Dejé el estudio de muy chico. Ya me habían hecho mi primer contrato y sabía que sería futbolista. Dije: ‘Puedo dejar el colegio’”, contó el lateral al recordar aquella elección. Más adelante reconoció que se sintió en falta y que quería demostrar que todavía podía completar la secundaria.

El motivo que lo llevó a volver a estudiar

El impulso apareció cuando Tagliafico evaluó realizar el curso para convertirse en director técnico. Para inscribirse debía acreditar el secundario completo, requisito que no podía cumplir pese a su extensa trayectoria profesional.

En lugar de buscar una excepción por ser futbolista, decidió retomar las materias pendientes. Organizó las clases y evaluaciones desde Europa, donde ya desarrollaba su carrera, y adaptó los horarios al huso argentino.

El proceso no quedó suspendido cuando fue convocado a la Selección. Las últimas obligaciones académicas coincidieron con la Copa América de 2021, disputada en Brasil.

Un examen dentro de la concentración argentina

Durante el torneo, Tagliafico tenía anotados los horarios de cursada y de los exámenes. En una de las jornadas debió levantarse a las 7 de la mañana y conectarse desde su habitación, mientras compartía la concentración con Germán Pezzella.

La escena reunía dos momentos decisivos: mientras la Selección buscaba el título continental, él intentaba cerrar una etapa que había abandonado en la adolescencia.

Finalmente aprobó las materias pendientes y obtuvo el título secundario. Poco después, Argentina venció a Brasil en la final disputada en el Maracaná, por lo que la competencia quedó asociada para Tagliafico con dos logros completamente diferentes.

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