Gimnasia y Esgrima La Plata homenajeó a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel por el gran Mundial 2026

Los futbolistas de la Selección Argentina y River Plate recibieron placas en agradecimiento por lo realizado durante la Copa del Mundo.

El fútbol argentino continúa agradeciendo a los jugadores que defendieron la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial 2026. En esta ocasión fue Gimnasia y Esgrima La Plata el club que aprovechó para demostrarle la gratitud a Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, que visitaron el Estadio Juan Carmelo Zerillo con River Plate.

La gratitud para el grupo de futbolistas que trajo la Copa del Mundo en 2022 y estuvo a un paso de repetirlo en 2026 será eterna. A pesar del paso de los días, la mera presencia de alguno de ellos en el ámbito público genera agradecimientos, pedidos de fotos y entrega de regalos. El primer escalón le corresponde a Lionel Messi y Lionel Scaloni, a quién se le realizó un homenaje permanente en la puerta de su casa en Pujato. Por detrás, Dibu Martínez, Julián Álvarez y compañía.

Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, homenajeados por Gimnasia y Esgrima La Plata: En ese segundo lote de cariño y amor de los hinchas Albicelestes están Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, ambos actuales integrantes del plantel de River Plate. En su visita al Bosque para jugar con Gimnasia y Esgima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, los dos recibieron el homenaje del Lobo.

En la previa del partido disputado este miércoles, la dirigencia del Basurero llamó a los defensores, y les entregó una plaqueta en reconocimiento por la labor realizada con la camiseta de la Selección Argentina. En ese momento, el estadio aplaudió de forma unánime y comenzó a cantar: "El que no salta, es un Inglés".