29 de julio de 2026 - 21:32

Nacho Fernández le tiró flores a River tras vencerlo: "Viví ocho años maravillosos"

El jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata abrió su corazón al vencer al Millonario en el marco del Torneo Clausura.

Nacho Fernández le tiró flores a River tras vencerlo: Viví ocho años maravillosos

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Los Andes | Redacción Deportes
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En diálogo con ESPN, Nacho Fernández aseguró que tiene un enorme agradecimiento con el club que lo cobijó durante varios años, a pesar de tener que enfrentarlo por el Clausura de la Liga Profesional. "Soy un profesional. Soy un agradecido a River y a toda la gente. Viví ocho años maravillosos y nunca tuve ninguna queja", indicó.

Nacho Fernández habló de enfrentar a River Plate:

Respecto a lo que sintió al vencer a River y a dos campeones del mundo, el mediocampista decidió expresar que sólo pensó en su camiseta actual. "Yo respeto muchísimo tanto a la gente de River como a los que salieron campeones del mundo, pero hoy me tocaba defender esta camiseta y lo hago a muerte", indicó.

Por otro lado, evitó entrar en los rumores sobre la sumatoria de algún jugador cortado del Millonario. Consultado al respecto de si estaba al tanto de las negociaciones, indicó: "No, la verdad que no. No tengo ni idea, te digo la verdad. Estuvimos preparando este partido, no había mucho tiempo para pensar. De eso se encargarán los dirigentes y el cuerpo técnico".

Respecto al partido en sí mismo, Nacho Fernández aseguró que quedó conforme con lo realizado por sus compañeros. "Lógico, me voy conforme por la entrega, porque estuvimos muy ordenados. Como siempre digo, más allá de la victoria habrá cosas para corregir, pero siempre con los tres puntos es más fácil", cerró.

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