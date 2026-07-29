Nacho Fernández le tiró flores a River tras vencerlo: "Viví ocho años maravillosos"

El jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata abrió su corazón al vencer al Millonario en el marco del Torneo Clausura.

Ignacio Fernández es un jugador muy querido y recordado por el hincha de River Plate. El glorioso tiempo que compartieron quedó como una huella imborrable para la gente, y también para el propio futbolista. Después de la victoria de su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, Nacho le dedicó un mensaje al Millonario.

En diálogo con ESPN, Nacho Fernández aseguró que tiene un enorme agradecimiento con el club que lo cobijó durante varios años, a pesar de tener que enfrentarlo por el Clausura de la Liga Profesional. "Soy un profesional. Soy un agradecido a River y a toda la gente. Viví ocho años maravillosos y nunca tuve ninguna queja", indicó.

Nacho Fernández habló de enfrentar a River Plate: Respecto a lo que sintió al vencer a River y a dos campeones del mundo, el mediocampista decidió expresar que sólo pensó en su camiseta actual. "Yo respeto muchísimo tanto a la gente de River como a los que salieron campeones del mundo, pero hoy me tocaba defender esta camiseta y lo hago a muerte", indicó.

Por otro lado, evitó entrar en los rumores sobre la sumatoria de algún jugador cortado del Millonario. Consultado al respecto de si estaba al tanto de las negociaciones, indicó: "No, la verdad que no. No tengo ni idea, te digo la verdad. Estuvimos preparando este partido, no había mucho tiempo para pensar. De eso se encargarán los dirigentes y el cuerpo técnico".