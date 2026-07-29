29 de julio de 2026 - 13:33

River rompió una tradición de años: presentó una camiseta con un detalle nunca visto en la banda roja

La nueva indumentaria abandona la banda roja lisa para incorporar bordes negros inéditos, un detalle estético que rescata la imagen de los primeros escudos del club.

River Plate recupera los bordes negros en su banda roja para celebrar 125 años de historia.

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La nueva indumentaria, desarrollada por la empresa Adidas, combina la clásica banda roja cruzada con una delimitación en negro que resulta novedosa para los hinchas actuales. Este detalle visual se complementa con un cuello redondo de color negro que incluye un fino vivo rojo, patrón que se repite en los puños de las mangas. Sobre los hombros, las tres tiras características de la marca presentan un grosor mayor al habitual.

Inspiración en los orígenes y detalles técnicos

La propuesta estética busca evocar los primeros años de la entidad fundada a principios del siglo pasado. Según los responsables del diseño, la franja roja con bordes negros es un guiño directo a la estética de las primeras insignias utilizadas por el club. Aunque recientemente se descubrió un escudo inédito de 1914, los dirigentes aclararon que aquel hallazgo no está vinculado directamente a este modelo de casaca. En la parte posterior del cuello, se incluyó un logo especial que conmemora el 125° aniversario de la fundación.

La presentación oficial se realizó mediante una campaña audiovisual protagonizada por figuras de los planteles masculino y femenino. Entre los participantes destacaron los campeones del mundo Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, junto a jugadoras como Carolina Ceniza y Paloma Fagiano. El video institucional incluyó la frase: “Todo gran legado nace de una pasión”. El conjunto oficial de juego se completa con los tradicionales pantalones cortos negros y medias blancas.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de River

La versión de jugador tiene un valor de $219.999 para manga corta y $249.999 para manga larga. La versión de hincha se comercializa desde los $149.999, con una opción para mujeres a $139.999.

La venta se centraliza en la tienda oficial del club y en el local del Museo River. El equipo de Eduardo Coudet utilizará esta vestimenta por primera vez en su visita a La Plata para enfrentar a Gimnasia por la segunda jornada del Torneo Clausura.

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