28 de julio de 2026 - 18:53

Las dos buenas noticias que recibió River Plate antes del partido con Gimnasia de La Plata

El Millonario cuenta con novedades positivas de cara al próximo duelo que mantendrá por Liga Profesional.

Eduardo Coudet, DT de River Plate

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Los Andes | Redacción Deportes
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Son horas movidas para el Millonario, que necesita levantar cabeza después del duro golpe recibido ante Barracas Central en el Monumental. Por eso, lo sucedido este martes se ve con buenos ojos en Núñez.

Eduardo Coudet podrá estar ante Gimnasia:

River - Rosario Central, por la Liga Profesional

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Respecto a la situación de su entrenador Eduardo Coudet, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió levantar la sanción disciplinaria que arrastraba, por lo que el entrenador quedó habilitado para regresar a dirigir este miércoles ante Gimnasia de La Plata, en condición de visitante.

La decisión fue oficializada a través de un boletín emitido por la Asociación del Fútbol Argentino, en el que informó: "Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art. 25 del Código Disciplinario". Cabe destacar que el Chacho había recibido dos fechas de suspensión tras la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

Durante el estreno en el Torneo Clausura, que terminó con derrota por 1 a 0 frente a Barracas Central, el equipo fue dirigido por Ariel Broggi, uno de los ayudantes de campo de Coudet que se incorporó al cuerpo técnico en este semestre tras sus pasos como entrenador de Banfield y Gimnasia de Mendoza.

Tobías Andrada cerca de ser refuerzo de River:

La otra novedad de River se da en el terreno del mercado de pases, donde se habría llegado a un principio de acuerdo con Vélez para efectuar la transferencia del mediocampista Tobías Andrada, que se convertiría en el séptimo refuerzo.

Según trascendió, el monto ofrecido en las negociaciones ronda entre los 5,5 y 6 millones de dólares por el 60 o 70% del pase y un bonus de 2,5 millones por un 20% más en caso de cumplir con ciertos objetivos. Vélez, por su parte, exige la totalidad de la oferta en un solo pago. De todas formas, las charlas siguen en camino y con buen diálogo por parte de ambos clubes para terminar de cerrar, de común acuerdo, el traspaso del mediocampista.

Mientras tanto, Tobías Andrada disputó de titular la primera fecha del campeonato con Vélez y seguirá allí hasta que se llegue a un acuerdo entre las partes, que se mantienen optimistas al respecto.

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