Un apremiado River visita a Gimnasia y Esgrima La Plata: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Millonario juega en La Plata ante el Lobo, este miércoles desde las 19.15 horas. El partido corresponde a la fecha 2 del Clausura de la Liga Profesional.

Por la segundo fecha de la zona B del Torneo Clausura, River Plate visita a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Este miércoles desde las 19.15 horas, River Plate busca levantar cabeza ante Gimnasia y Esgrima La Plata en un duelo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El partido se disputará en el Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El momento del Millonario está lejos de ser el mejor. Perdió de forma inesperada en su debut en el torneo local ante Barracas Central, en un choque de bajo nivel disputado en el Monumental que terminó 1 a 0 a favor del Guapo. Esa noche, el equipo dejó mucho que desear y estiró su mal rendimiento mostrado en la eliminación de la Copa Argentina ante Aldosivi, cuando cayó 3 a 1 en Salta.

Rodrigo Insua uno de los puntos altos de Barracas Central en el partido ante River Gentileza De cara a este encuentro, lo más importante pasa por el regreso de Eduardo Coudet al banco de los suplentes, luego de que la AFA haya dado por cumplida la sanción que acarreaba desde el primer semestre del año. Respecto al equipo, sería muy parecido al que jugó el último sábado a excepción del ingreso del flamante refuerzo Ángel Correa.

Gimnasia, por su parte, perdió en el Cilindro de Avellaneda ante Racing por 2 a 1 en el marco de la primera fecha del Clausura. En ese encuentro perdió a su mejor jugador y emblema, Marcelo Torres, por lesión.

En paralelo, este martes confirmó el arribo del delantero Lucas Janson. El extremo llegó al conjunto platense a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra desde Boca, con la intención de recuperar continuidad luego de un ciclo con escaso protagonismo en el Xeneize.