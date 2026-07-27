Ruptura en River: los referentes le exigieron a la dirigencia que perdone a un referente marginado

Luego del golpe en la Copa Argentina y el flojo debut en el Clausura , la mesa chica del plantel de River pidió recuperar a una pieza clave del vestuario.

Germán Pezzella fue apartado del plantel profesional de River por la diregenca de River Plate.

Los Campeones del Mundo Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel hablaron con Enzo Francescoli para que Germán Pezzella vuelva al plantel porque es un líder positivo nacido en el club y también Campeón Mundial. Chacho Coudet está de acuerdo. Ahora depende de Di Carlo. pic.twitter.com/zuK4dEaQah — Archivo Dany Páez (@DanyPaez1975) July 27, 2026 El zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 integra actualmente la nómina de futbolistas marginados que se entrenan en el predio de Cantilo a la espera de resolver su futuro.

Los motivos detrás del reclamo por la vuelta de Germán Pezzella A pesar de que su rendimiento no fue el óptimo desde su retorno en agosto de 2024, la decisión de apartarlo generó sorpresa tanto en los hinchas como en el grupo humano:

Sentido de pertenencia: Surgido de las inferiores, Pezzella fue autor de goles clave (como ante Boca y Atlético Nacional en 2014) y era considerado un pilar dentro del vestuario.

Falta de liderazgo: Tras las salidas de Franco Armani y Juan Fernando Quintero, el plantel perdió referentes de peso.

El respaldo de la Selección: Aunque Nicolás Otamendi asumió la capitanía rápidamente, tanto él como Marcos Acuña —amigos y excompañeros de Pezzella en la Selección Argentina— habrían encabezado el pedido para su reincorporación. El dato: Pezzella (35 años) fue relegado en el inicio de la pretemporada invernal por decisión conjunta entre la directiva y el DT Eduardo Coudet.

Alejandro Montenegro acompañó en Cantilo a Pezzella y al resto de los futbolistas separados del plantel principal. Además, cuestionó la situación que atraviesan y pidió que encuentren un destino donde sean valorados. Gentileza. ¿Qué pasará con la dirigencia de River Plate? Mientras futbolistas como Paulo Díaz y Maximiliano Meza ya consiguieron club, Pezzella continúa trabajando en Cantilo junto a nombres de peso como Maximiliano Salas, Kendry Páez, Matías Viña y Matías Galarza Fonda.

La pelota ahora está en el campo de la directiva: deberán decidir si dan el brazo a torcer para calmar las aguas en el vestuario o si sostienen la postura firme adoptada hace un mes.