Sorpresa Monumental: Barracas Central derrotó a River 1 a 0

En uno de los partidos de la primera fecha del torneo Clausura de la Liga profesional de Futbol, River Plate cayó ante Barracas Central, por la cuenta mínima. El tanto del Guapo fue de Gonzalo Morales.

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River intentó imponer su juego desde el inicio buscando sumar sus primeros tres puntos, pero el planteo táctico de Barracas Central, un 5-3-2, logró desarticular el ritmo del Millonario y se centró en defender y salir rápidamente de contragolpe.

Justo en el momento de mayor dominio de River, cuando la primera fracción avanzaba, una jugada colectiva iniciada por Rodrigo Insúa culminó en el gol de Gonzalo Morales, quien concretó la única oportunidad clara de Barracas Central en esos primeros 45 minutos.

River buscó el empate con insistencia, generando varias situaciones de peligro, especialmente a través de Rafael Santos Borré, aunque estas llegadas solo quedaron en intenciones y no lograron vulnerar la defensa rival.

A poco de finalizar la primera etapa, Lucas Martínez Quarta anotó un gol que fue anulado por el VAR, tras una revisión que determinó una posición adelantada en la jugada.

El desempeño del arquero Miño fue crucial para mantener su valla invicta durante el primer tiempo, desbaratando los ataques de River.

¿Y en el segundo tiempo?

Para el complemento, el equipo de River Plate introdujo cambios estratégicos con los ingresos de Joaquín Freitas por Fausto Vera y Lucas Beltrán por Lautaro Pereyra, buscando renovar el ataque.

A los pocos minutos del segundo tiempo, un tiro libre ejecutado por Facundo Colidio para River impactó en el travesaño, siendo la primera aproximación clara de los Millonarios en esta etapa.

Sobre los 15 minutos, Barracas Central tuvo una clara chance para ampliar la ventaja. En una contra, Maroni quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán, pero su remate salió desviado.

A pesar de la insistencia de River, que continuó buscando el empate, pasada la media hora de juego, un flamante refuerzo enganchó dentro del área y su disparo fue contenido por el arquero de Barracas Central.

En la jugada siguiente, Lucas Beltrán estuvo cerca de igualar el marcador. El delantero conectó un centro de Acuña con un cabezazo que rozó el palo izquierdo de Miño.

Sobre el final del encuentro, a los 40 minutos, Beltrán tuvo otra oportunidad. Tras capturar un rebote en el área, no logró una posición de remate cómoda y su disparo fue directo a las manos del arquero Marcelo Miño.

Análisis del partido y estadísticas de River vs. Barracas Central