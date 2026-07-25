Bombazo: River anunció la salida de Juan Fernando Quintero y el colombiano quedó con el pase en su poder

Casi sobre la medianoche, River anunció este jueves la rescisión de común acuerdo del contrato de Juan Fernando Quintero , quien finalizó así su tercer ciclo en el club de Núñez y quedó con el pase en su poder para definir su futuro.

La decisión se conoció luego de que el mediocampista colombiano regresara de disputar el Mundial 2026 con su selección, certamen en el que participó en cuatro encuentros y aportó una asistencia.

La salida de Quintero se produjo en medio de un conflicto con el entrenador Eduardo Coudet . Mientras el técnico había sostenido públicamente que el futbolista debía reincorporarse a los entrenamientos el jueves pasado, el propio jugador aseguró que no había mantenido conversaciones con el DT desde que fue licenciado al finalizar el Torneo Apertura 2026.

Finalmente, River respaldó la postura del cuerpo técnico y acordó con el volante la finalización anticipada del vínculo.

A través de un comunicado oficial, el club destacó el legado que deja el colombiano. "El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos", expresó la institución.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

Un gol eterno en la historia de River

El enganche de 33 años disputó 40 partidos en su último ciclo y cerró su paso por River con 137 encuentros oficiales sumando sus tres etapas en la institución.

Su nombre quedó grabado para siempre en la historia del club gracias al recordado gol del 2-1 ante Boca en la final de la Copa Libertadores 2018, disputada en Madrid, la conquista más importantes del ciclo de Marcelo Gallardo.

Juan Fernando Quintero, ídolo de River Plate.

Quintero llegó por primera vez a River en 2018, a préstamo desde Porto. Tras un año de cesión, el club adquirió su pase por 3,75 millones de euros, además de los 500 mil euros abonados por el préstamo.

Durante ese primer ciclo permaneció hasta comienzos de 2021, disputó 61 partidos, convirtió 12 goles y ganó cuatro títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018 y la Recopa Sudamericana.

Luego fue transferido al Shenzhen de China y regresó a préstamo en 2022, ya bajo la conducción de Martín Demichelis. En esa segunda etapa jugó 36 partidos y marcó siete goles, pero perdió protagonismo antes de volver a salir del club.

Su último regreso

River desembolsó cerca de tres millones de dólares para concretar el regreso de Quintero a mediados de 2025. En el inicio de ese ciclo volvió a ser dirigido por Gallardo y comenzó el Torneo Apertura 2026 como titular e incluso portó la cinta de capitán en las primeras fechas.

Sin embargo, tras la salida del "Muñeco" y la llegada de Eduardo Coudet, el colombiano dejó de ser una pieza fija en el equipo. Aunque fue determinante en los octavos de final del Apertura con un gol y una asistencia, perdió terreno en la consideración del entrenador y ni siquiera sumó minutos en la semifinal del certamen.

Ahora, tras acordar la rescisión de su contrato, Juan Fernando Quintero quedó como jugador libre y podrá negociar su incorporación a cualquier club sin necesidad de una transferencia.