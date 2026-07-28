28 de julio de 2026 - 18:23

Franco Mastantuono nuevamente fue titular y convirtió un gol en el amistoso del Real Madrid ante Leganés

El ofensivo argentino se hizo presente en el marcador, y sigue dando pelea para quedarse en el plantel de José Mourinho.

Franco Mastantuono nuevamente fue titular y convirtió un gol en el amistoso del Real Madrid

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Los Andes | Redacción Deportes
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El atacante surgido de la cantera de River Plate continúa en evaluación por parte del cuerpo técnico encabezado por José Mourinho, y sigue haciendo méritos para quedarse en el plantel Blanco. En esta ocasión, marcó un tanto en el encuentro amistoso llevado a cabo en Valdebebas.

Franco Mastantuono convirtió un gol en el amistoso del Real Madrid:

El amistoso ante Leganés fue muy particular. Además de la notoria diferencia de jerarquía entre uno de los equipos más importantes del mundo y un cuadro que apenas juega la Segunda División de España, el trámite se llevó a cabo con 13 jugadores del Real Madrid. La razón es que el elenco blanco tiene varios futbolistas en plenas vacaciones luego del Mundial 2026.

Sin embargo, los de Mou se las ingeniaron para superar sin problemas a su rival de turno. Federico Valverde fue el encargado de romper el cero en su regreso al club, Gonzalo García amplió la cuenta, Franco Mastantuono convirtió el tercero tras el remate de Trent Alexander - Arnold y el rebote del arquero, y Rubén Pulido marcó en propia puerta. Previamente había descontado Naim García.

La formación elegida por el entrenador contó con Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Marco Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Arda Güler, Federico Valverde, Eduardo Camavinga; Franco Mastantuono, Alexis Ciria, Gonzalo García.

Franco Mastantuono, entre el buen nivel de la pretemporada y la chance de un préstamo:

Mastantuono con el balón, durante uno de los entrenamientos del Real Madrid y el Alcorcón, en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

Mastantuono con el balón, durante uno de los entrenamientos del Real Madrid y el Alcorcón, en el estadio Alfredo di Stefano, en Madrid.

Cabe destacar que, en el primer amisoso del Real Madrid, Franco Mastantuono también había mostrado signos positivos. En esa ocasión, el exjugador de River Plate integró el tridente de ataque desde el arranque en una alineación de prueba ante Alcorcón, y necesitó pocos minutos para marcar diferencias: una aceleración letal por la banda derivó en un penal a favor que, para mala fortuna del equipo, Arda Güler no pudo cambiar por gol.

En paralelo, varios clubes se ilusionan con sumarlo a préstamo, en una operación que Real Madrir continúa evaluando. De ser cedido, los posibles destinos incluyen al Fulham de la Premier League, Fiorentina de Italia, y hasta el propio River Plate.

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