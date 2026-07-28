Mil sponsors, una sola camiseta de fútbol: la insólita fórmula de Deportivo Municipal de Perú para renacer

El elenco de Lima llevó a cabo una insólita campaña de recaudación de dinero que incluyó llenar de publicidad su indumentaria.

El Deportivo Municipal de Perú sorprendió al mundo del fútbol con una iniciativa financiera inédita para afrontar la dura crisis económica generada tras su reciente pérdida de categoría. La institución presentó una indumentaria con mil patrocinadores, una jugada comercial que le otorgó el oxígeno necesario para intentar conseguir el ascenso.

El golpe que significó caer a la Copa Perú provocó la salida inmediata de sus principales sponsors y la pérdida de ingresos por derechos televisivos. Frente a un panorama desolador, la conducción del club diseñó una propuesta abierta que apuntó directo al corazón de los pequeños emprendedores, comerciantes e hinchas.

La dirigencia del Deportivo Municipal fraccionó la camiseta y fijó el valor de cada espacio en 200 soles, una cifra cercana a los 60 dólares. Esta iniciativa, denominada "Los mil sponsors del Muni", superó ampliamente lo esperado: en apenas tres meses se agotaron los lugares disponibles, consiguiendo así los recursos necesarios para cubrir los costos deportivos.

La insólita camiseta con mil sponsors de un club de Perú: La camiseta requirió un trabajo especial de diseño para poder contar con la totalidad de las marcas. La casaca presenta una trama de pequeños cuadros blancos y negros. A pesar de la enorme cantidad de empresas, el club mantuvo la identidad con la franja roja en el pecho y el escudo. Así, el estilo de la prenda intenta mantener cierto parecido con los modelos de toda su historia.

A través de las redes sociales, la institución invitó a los comercios a sumarse con un mensaje apuntado directo al sentimiento. ¡Algo histórico en el Club está pasando! Hoy se marca un hito en la historia del Club. Lanzamos "Los Mil Sponsors del Muni", una camiseta que nos ayudará, a volver al lugar que merecemos, pero para hacerlo necesitamos tu ayuda. Súmate como sponsor, sé parte de la historia del MUNI”, expresaron.