La expareja de un futbolista argentino lo acusó de violencia de género y publicó imágenes de las lesiones

Karen Dinna acusó públicamente al futbolista Gonzalo Morales , delantero de Barracas Central cuyo pase pertenece a Boca Juniors , de haber ejercido presunta violencia física, psicológica y verbal durante la relación que mantuvieron. La denuncia fue difundida a través de su cuenta de Instagram pocas horas después de que el atacante marcara el gol de la victoria frente a River Plate en el inicio del Torneo Clausura 2026 .

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La publicación estuvo acompañada por fotografías en las que se observan lesiones en distintas partes del cuerpo y capturas de conversaciones mantenidas con el jugador y con la madre del futbolista.

En su descargo, Dinna describió distintos episodios que, según su relato, ocurrieron durante la convivencia con Morales. "Me agarró del pelo, me ahorcó, me golpeó con piñas y patadas hasta dejarme días sin poder caminar" , escribió.

Además, sostuvo que el futbolista la habría amenazado y aseguró que, en algunas oportunidades, la dejaba encerrada en la vivienda cuando salía a entrenar. "Viví situaciones que jamás pensé que iba a soportar" , expresó.

Entre el material publicado también aparecen conversaciones de WhatsApp en las que la mujer le recrimina al delantero las presuntas agresiones.

En esos mensajes pueden leerse frases como: "Me cagaste a piñas", "Me pegaste una patada en el orto en México", "Me dejaste un ojo morado" y "Me hiciste mil cosas malas". Según las capturas difundidas, Morales respondió con mensajes breves como: "Chau Karen" y "Te amo".

La madre del futbolista le pidió disculpas a Dinna en una conversación de WhatsApp. Instagram / @karenadinna

La denunciante también compartió un intercambio con la madre del futbolista, en el que le manifestó que había sufrido lesiones. En la conversación, la mujer respondió: "Sii te entiendo, y me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas".

La denuncia judicial aún no fue confirmada

En el cierre de su publicación, Karen Dinna afirmó que ya presentó una denuncia por los hechos que relató. "Hoy la denuncia ya está hecha", escribió.

Sin embargo, de acuerdo con la información disponible al momento de la publicación de la nota, esa afirmación no había podido ser verificada de manera independiente. Las fuentes consultadas no confirmaron la existencia de una denuncia formal ante la Policía o una fiscalía.

En los chats difundidos por Karen Dinna. Instagram / @karenadinna

La mujer explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras personas que atraviesen situaciones similares. "Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad; es el primer paso para salir de la violencia", señaló.

La denuncia se conoció tras el gol de Morales ante River

La acusación tomó estado público pocas horas después de que Gonzalo Morales fuera una de las figuras de Barracas Central al convertir el gol del triunfo por 1-0 frente a River Plate en el estadio Monumental.

Karen Dinna denunció públicamente a Gonzalo Morales por presunta violencia de género. Instagram / @karenadinna

Tras el encuentro, el delantero celebró el resultado y recordó su paso por las divisiones inferiores de Boca Juniors, donde debutó en 2022.

Actualmente, el atacante se encuentra cedido en Barracas Central hasta el 31 de diciembre de este año. Con el tanto convertido frente a River alcanzó los seis goles con el club y celebró con el tradicional Topo Gigio, gesto que luego explicó como un homenaje a Juan Román Riquelme.